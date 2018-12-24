出生才8天！男嬰頭皮9*11cm「菠蘿麵包」血腫　30年老醫師嚇壞

▲男嬰頭上有9公分的血腫。（圖／中國附醫提供，下同。）

生活中心／綜合報導

2017年中旬，台中一名出生只有8天的男嬰，因為媽媽在產程遲滯，醫生使用真空吸引器將寶寶吸出，頭皮出現腫塊，出院後家長幫忙「按摩頭皮」，一個禮拜後越種越大，長至9公分X11公分的大血腫，經檢查發現，腦部已感染大腸桿菌，還併發腦膜炎、腦內慢性膿瘍、慢性癲癇等嚴重後遺症。

中國附醫兒童醫院新生兒科主治醫師陳映廷表示，這名男嬰目前1歲多，在還沒1個月大時嚴重感染，造成腦性麻痺與癲癇，目前連翻身都無法，仍持續回診做復健，但依照現在情勢來看，可能會終身癱瘓。

擁有30年經驗的中國附醫兒童醫院新生兒科主任林志鴻表示，自然產寶寶頭部經過產道擠壓、合併真空吸引器輔助，頭皮出現水腫或皮下輕微出血很常見，但產瘤多半會在1週內消失，血腫也不需特別處理，就會在數週內被人體自然吸收，或者血塊自行在腦中鈣化形成突起，如果擅自用針頭抽吸或局部擠壓，反而會將表皮細菌帶入腫塊內造成感染。

不少網友看到這個新聞都不禁心疼地表示，「好可憐，剛出生的世界就這樣...」「出月中（月子中心）時護理師都有說不可以按摩、不可以壓揉」「我很幸運沒有讓我的寶寶用吸的出來 ，心疼寶寶，怎麼腫到這麼大才就醫呢⋯」「硬是自然產就是用吸引器，像吸馬桶一樣」。

頭皮血腫發生率約1-2%，母親生產時使用真空吸引器、新生兒體重超過4000公克或產程遲滯都是危險因子。中國附醫今年卻收治3名頭皮血腫併發嚴重感染的案例，皆為出生一個月內嬰兒，頭皮血腫處出現紅、腫、熱等症狀，送醫發現體溫高於38度，抽血檢測確認有炎症，血液培養及局部膿液培養菌長出大腸桿菌。

林志鴻說，儘管家長在發現寶寶不對勁時馬上送醫求診，也透過外科手術清除膿瘍，並接受1至2個月的抗傷素治療，但因病嬰年紀小、抵抗力不好，加上病灶位於頭部，3人皆併發腦膜炎或骨髓炎，最嚴重的男嬰甚至有多處腦內膿瘍，留下水腦、慢性癲癇等後遺症。