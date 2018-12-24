防盜刷！民眾向銀行更改電話號碼　銀行須同時通知原號碼

▲Apple Pay盜刷案後，金管會要求銀行對個資變更要更謹慎。（圖／記者李毓康攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

去年(2017)8月台灣出現首宗Apple Pay盜刷案，犯罪手法就是嫌犯擅自打電話去銀行更改受害者行動電話，之後再進行盜刷。對此，金管會日前發函給銀行公會，要求若客戶打電話要變更留存的電話號碼，也必須發送變更通知到原有的手機號碼或留存的信箱。

2017年8月傳出台灣首起Apple Pay盜刷案，嫌犯就是大名鼎鼎曾騙過前總統陳水扁的黃琪，他透過網路誘拐受害人給他個資，之後黃琪打電話去銀行變更受害人留存在銀行的行動電話後，用Apple Pay綁定受害人的實體信用卡，之後再進行盜刷，如此一來消費簡訊就只會傳到黃琪的手機。涉案金額高達7萬元，富邦銀行、國泰世華都受害。

近日也傳出LINE Pay被盜刷，立委江永昌今天(24日)在財委會上質疑，不管是LINE Pay或Apple Pay，嫌犯只要打電話去銀行，就能容易更改客戶留存在銀行的手機號碼，這樣不管如何盜刷，受害者也都只能收到帳單才發現。

金管會主委顧立雄表示，在今年8月已經有發函給銀行公會，要求各銀行若收到客戶通知要變更手機號碼，銀行必須發送變更通知到原手機號碼。

銀行局局長邱淑貞也表示，之前客戶變更電話不需要發送通知到原手機號碼，但自從去年盜刷事件後，凸顯作業流程有問題，認為通知原手機號碼才是比較好的方法，已發函給銀行，若持卡人更改電話號碼，要發送通知給原手機號碼。

銀行局是在今年(2018)8月發函給銀行，當中要求銀行，若民眾要換手機號碼，銀行要發送變更通知到原手機號碼或客戶留存的信箱，或是銀行要再撥客戶留存的公司、住家電話，或是撥打原手機號碼做再次確認。

且若民眾一旦有更改手機號碼，對於客戶信用卡所採行的行動支付消費，必須做一定時間的交易監控或控管。

函中也建議所有銀行，一般消費通路刷卡，也要訂定金額上限立即通知，單筆交易金額5000元以上(不含保費、學費、政府規費)，必須立即以簡訊、郵件通知持卡人。

根據銀行局統計，目前34家信用卡發行銀行，共有29家銀行開放行動支付綁定消費。