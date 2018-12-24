外資收兵過節台股僅小跌　市場期待「元月行情」加持



▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

台股今（24）日量縮狹整理，終場以9,639.7點作收，僅小跌6.46點，成交量681.61億元，三大法人合計賣超28.44億元，其中僅投信呈現買超。台股封關倒數大漲機率恐不高，市場期待「元月行情」加持，法人建議5G基礎建設、外資著墨較深個股為可操作題材。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超28億元，投信買超4.26億元，自營商賣超（合計）4.71億元，其中自營商（自行買賣）買超0.27億元，自營商（避險）賣超4.99億元。

台股今日成交量因外資收兵放假去還是很低迷，早盤以小紅盤開出，指數再翻黑，一度下滑至9,613.29點，終場以9,639.7點作收，美股大跌按理台股應跌更深，但因內資護盤結果還是緩和部分跌勢。

外資上周一共賣超140億元，本周因外資休假不再大幅賣超，所以台股才不至於大跌，而愈接近封關操作難度愈高，市場期待「元月行情」加持台股。

分析師建議，操作5G題材相對受資金輪動青睞，行動通訊、物聯網帶動資料傳輸量快速成長，都需要5G技術實踐，預計在2020年正式放量，先行建置的基礎建設持續是現階段操作重點。

此外，往年元月行情是基於外資年末假期後回補持股帶動，著力點多為權值股，因此帶動指數上揚，現階段加權指數本益比12.6倍，低於近5年平均，具投資吸引力，明年第一季也可留意外資操作著墨較深個股。

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