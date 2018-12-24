中小企業處長升任新北副市長　吳明機：全力以赴

▲新北市長當選人侯友宜明天走馬上任，連帶準副市長吳明機也說，準備好會全力以赴。（圖／取自經濟部影片）

記者馮建棨／台北報導

新北市長當選人侯友宜21日公布小內閣名單，三位副市長是內政部前政次陳純敬、經濟部中小企業處長吳明機、選辦主任謝政達，侯友宜還說，要明天（25日）上班就要全體上線，新任副市長吳明機表示，明天就任會「全力以赴」。

侯友宜21日公布小內閣名單，他致詞時強調，「我的要求很簡單，25號上班那天就是全體上線，沒時間讓大家去調整心態」，沒時間了解所有業務以後再上手，沒時間等。他說，這周他已和副市長秘書長說，了解自己所了解業務的人，上班第一天就沒有等的時間。

據了解，吳明機過去擔任過行政院顧問兼科技會報執行秘書、經濟建設委員會副主任委員、經濟部工業局局長，在政黨輪替之後，調任中小企業處處長。今年（2018）吳明機在擔任中企處長時，與其他經濟部官員合拍賀歲影片，當時以活潑逗趣的方式展現活力，不過無人得知年底就會轉任新北市政府。

從中央政府機關改走地方官，吳明機今天說，明天上任會「全力以赴」。還說轉換跑道是很大的轉變，過去專長在科技跟經濟上，且經驗都集中在中央部會，現在可以轉換跑道可以有更多的歷練及克服挑戰。

▼新北市長當選人侯友宜明天走馬上任，連帶準副市長吳明機也說，準備好會全力以赴。（圖／記者林敬旻攝）