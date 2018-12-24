　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險 | 財經脈動

中小企業處長升任新北副市長　吳明機：全力以赴

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼新北市長當選人侯友宜明天走馬上任，連帶準副市長吳明機也說，準備好會全力以赴。（圖／取自經濟部影片）

▲新北市長當選人侯友宜明天走馬上任，連帶準副市長吳明機也說，準備好會全力以赴。（圖／取自經濟部影片）

記者馮建棨／台北報導

新北市長當選人侯友宜21日公布小內閣名單，三位副市長是內政部前政次陳純敬、經濟部中小企業處長吳明機、選辦主任謝政達，侯友宜還說，要明天（25日）上班就要全體上線，新任副市長吳明機表示，明天就任會「全力以赴」。

侯友宜21日公布小內閣名單，他致詞時強調，「我的要求很簡單，25號上班那天就是全體上線，沒時間讓大家去調整心態」，沒時間了解所有業務以後再上手，沒時間等。他說，這周他已和副市長秘書長說，了解自己所了解業務的人，上班第一天就沒有等的時間。

據了解，吳明機過去擔任過行政院顧問兼科技會報執行秘書、經濟建設委員會副主任委員、經濟部工業局局長，在政黨輪替之後，調任中小企業處處長。今年（2018）吳明機在擔任中企處長時，與其他經濟部官員合拍賀歲影片，當時以活潑逗趣的方式展現活力，不過無人得知年底就會轉任新北市政府。

從中央政府機關改走地方官，吳明機今天說，明天上任會「全力以赴」。還說轉換跑道是很大的轉變，過去專長在科技跟經濟上，且經驗都集中在中央部會，現在可以轉換跑道可以有更多的歷練及克服挑戰。

▼新北市長當選人侯友宜明天走馬上任，連帶準副市長吳明機也說，準備好會全力以赴。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼新北市長當選人侯友宜明天走馬上任，連帶準副市長吳明機也說，準備好會全力以赴。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
快訊／柯P小內閣完整名單出爐！副市長三缺一
寶寶頭皮血腫別亂揉！男嬰「染菌癱瘓」…連翻身都無法

關鍵字：吳明機,侯友宜,新北市,副市長,經濟部

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／侯友宜要求團隊「25號當天全體上線！」沒時間給大家調整心態

影／侯友宜小內閣名單全部出爐　最大亮點「饒慶鈺」！

傳中企處長接新北市副市長　沈榮津：他沒跟我說

新北副市長傳向經濟部借將　中企處吳明機可望升官

亞洲富豪損失4兆！這家董事長虧了3千億　登2018最慘榜首

防盜刷！民眾向銀行更改電話號碼　銀行須同時通知原號碼

中小企業處長升任新北副市長　吳明機：全力以赴

亞股上周難逃資金調節　投資人可留意避險性債券

創王光電打造知識經濟　迎戰紅色供應鏈　本周登興櫃

找便宜的隱藏秘寶　這檔陸股基金5年大賺159%打趴同業

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

警專生夢魘變貪食蛇真人版！ 升旗典禮集合...網：好療癒

《小幸運》+《愛情的模樣》超賺　五月天合體田馥甄「要公投」！

《Despacito》小提琴版還能這樣演奏！　Henry改編再加《不可能的任務》主題曲

林俊傑見19歲女參賽者　衝動忍不住：我想認識妳

亞洲富豪損失4兆！這家董事長虧了3千億　登2018最慘榜首

防盜刷！民眾向銀行更改電話號碼　銀行須同時通知原號碼

中小企業處長升任新北副市長　吳明機：全力以赴

亞股上周難逃資金調節　投資人可留意避險性債券

創王光電打造知識經濟　迎戰紅色供應鏈　本周登興櫃

找便宜的隱藏秘寶　這檔陸股基金5年大賺159%打趴同業

HPE Aruba顛覆傳統生活與工作　讓工作場所更「智慧」

還在買綠色聖誕樹？今年要「這個色」才可以　IG超過萬人標記

人資直言「企業不是你的家」　他嘆富士康裁員合規卻無情

影／逾百農民北上陳抗太陽能費率遭砍　明年2萬人生計無著落

空服員幫找回錢包　羅志祥「PO感謝文反被酸」怒了：替你感到可悲

死後也要在一起！阿娥幫安迪挑塔位「自己也買在旁邊」

亞洲富豪損失4兆！這家董事長虧了3千億　登2018最慘榜首

長榮航空地勤染麻疹！傳染期仍於松山機場工作、也搭捷運、公車

鍾文榮／你有開超跑的自由，為何我該為你的自由買單？

快訊／完整名單！柯P小內閣出爐　副市長三缺一

亞足賽／南韓爆紅美妝門將　趙賢祐瞄冠軍：不會輕易丟球

小溫奶放防水包！她打開哭了　一秒GET「限定奶茶底色」：手機已泡湯…

設備故障數度延宕！福島核電廠明年3月重啟核燃料取出作業

台上英文老師氣質逼人！私照曝光「兇猛北半球」露甜笑　網：想上課了

財經熱門新聞

2019元旦財經新制看這裡！　..

企業不是你的家！他嘆富士康裁員..

最苦億萬富翁從海上起家　兩次看..

減稅紅包四口省4600元　14..

日圓又變貴！新台幣5萬元就少換..

想買iPad Pro可等等！　..

郵局不能領200元了！中獎發票..

寧願收現金！5大超雷聖誕交換禮..

加油慢點！油價明有感大降0.9..

天氣濕台電一張圖教你挑對除濕機

債券ETF衝破3千億　投資人布..

富邦人壽狂砸207億買下歐元塔..

專訪／外資首席分析師楊應超　投..

重病期間領現　須證明用途

更多熱門

相關新聞

逾百農民北上陳抗太陽能費率遭砍　明年2萬人失業

經濟部明天（24日）將舉行「再生能源電能躉購費率及其計算公式」草案聽證會，預計大砍躉購費率，預計明年第2季將會有2萬人受影響，太陽能光電發電系統商業同業公會理事長郭軒甫今天（24日）日帶領太陽能逾200名勞工北上，向能源局局長林全能陳情。

淡海輕軌通了！下車沒按鈕他慘被門夾

中油發動公投反董座　政府說尊重

太陽能費率遭砍逾一成　業者聽證會前再反彈

快訊／三重超商店員遭砍　凶手狂追200m

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

北部5縣市豪大雨特報！跨年連假全台有雨

蔡康永罕見動怒！犯錯同事躲著哭

張柏芝「第3胎生父是謝霆鋒」網瘋傳

胡歌深夜被爆領證結婚！

狗護主遭近距爆頭　倒地後還搖尾

1個月瘦5kg！花椰菜飯減肥專家激推

小三女裝咳想蹺課　醫生爸說11字抓去上學

嬤占火車位看宮廷劇斜眼嗆　結局療癒

昆凌炫2.5萬元「少女老爹鞋」

快訊／三重超商店員遭砍　凶手狂追200m

嚴立婷躺床　長直嫩腿太犯規！

到府教做湯圓！他順手24道菜網全跪

蕭敬騰真停用IG臉書！經紀人心疼

約3友變一人旅行　桃園妹：一次就怕了

丁守中提選舉無效「3大重點曝光」

更多

最夯影音

更多

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面