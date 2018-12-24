亞股上周難逃資金調節　投資人可留意避險性債券



▲股市示意圖 。（圖／路透）

記者劉姵呈／綜合報導

適逢聖誕節前夕交投清淡，搭配政經消息面利空持續籠罩，導致國際資金在投資布局上興致缺缺，並選擇對主要亞股收兵觀望。市場流動性最佳的台股持續受傷最重，上周再失血3.26億美元，不過，整體而言，法人評估資金上周進出尚屬良性調節，若擔心股票市場動盪，建議可留意近期逆勢走揚的避險性債券。

上周除泰國獲得0.05億美元的淨流入，其餘均淪為外資假期提款機，其中，台股再失血3.26億美元，印尼也流出逾2億美元，兩地連續失血周數皆進入第三周，而南韓和馬來西亞也有逾1億美元的淨流出。

而美國聯準會（Fed）上周決議再升息1碼，儘管微幅下修今明兩年GDP成長和明年升息幅度，釋放些許鴿派訊息，但未滿足市場更為鴿派的期望，搭配美國政府再陷停擺風暴，以及適逢四巫日和聖誕假期前夕交投清淡，一連串消息面利空衝擊市場震盪加劇，資金紛紛選擇退場觀望，拖累主要亞股遭遇獲利調節賣壓衝擊。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧指出，今年來亞股資金動能雖因外圍雜音影響而表現疲軟，但回歸基本面來看，亞股經濟成長動能持續穩扎穩打，更何況美中休兵、油價回穩、美元不再獨強以及美國升息步伐轉鴿派，均有利亞洲通膨與貨幣政策維持中性水準，並延續企業獲利趨勢。

且亞股下檔風險已大幅反映在當前股價中，目前亞股估值已回落歷史偏低檔區間，過去經驗顯示，投資人若能於股價淨值比落在1.4至1.6倍區間進場，未來一年正報酬機率極高，顯示當前為布局亞股極佳時點。

而若憂心股票市場波動幅度大，安聯投信也表示，Fed升息力道比起先前有所趨緩，但仍無法平息市場不安的情緒，導致風險性資產多數下跌，可留意近期逆勢上漲的避險性債券與新興債。安聯環球投資多元信用債券基金產品經理胡韡耀表示，建議投資人選擇「多元信用債策略」，以整體投資組合2到4年的存續期間為目標，降低利率風險帶來的衝擊。