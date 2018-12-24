辛普森美枝真人版！她嗆路人「我很正」　浮誇指甲現身乘客噴笑

▲後方女子把車上的爭執當成電影看，偶爾還會面帶笑容。（圖／翻攝自臉書／Kristen Stefko）



國際中心／綜合報導

美國賓州一班公車20日爆發衝突，當時一名戴著超高假髮的女乘客與坐在旁邊的女子陷入爭執，她不斷揮動顯眼的長指甲，還嗆出1995年電影《星期五》（Friday）中的台詞Bye Felicia，這句話又有「懶得鳥你，再見」的意思。兩人爭吵的影片也隨即在社群媒體引起熱議。

據了解，這段影片是在匹茲堡（Pittsburgh）一班公車上所拍攝，假髮女乘客的眼睛幾乎被覆蓋住，她穿著皮衣外套，捲曲的指甲也特別設計過，腳邊還放著印著動物花紋的粉紅色袋子，風格相當浮誇。她先指責旁邊的另一名女乘客「有問題」，但又沒明說細節，讓對方馬上露出困惑神情。

▲有網友認為，女子的頭髮令人想起成人動畫《辛普森家庭》中的美枝。（圖／翻攝自臉書／Kristen Stefko）

被針對的女乘客懷疑，對方是否被假髮覆蓋住眼睛，看不清楚才會認錯人，她問「你可以看到我嗎？」這句話馬上讓假髮女子暴怒，她回答，「我可以看到所有想看到的，所以我當然能看見你，瘋了」，還夾帶幾句不好聽的話。

兩人持續鬼打牆好幾秒，女乘客要假髮女拿開雙手，別在她面前揮舞指甲，再嗆對方實在很可笑又瘋狂。假髮女則說了好幾次Bye Felicia，又大力稱讚自己，「我看起來很正，很多人都不能戴這個（假髮），包括你！我總是得到讚美，你有嗎？」

拍攝這段90秒影片的目擊者透露，自己下班後趕上公車，卻看到這樣火爆的場面，「影片結束不久後，另一名女子最後起身，前往另一個坐位。」