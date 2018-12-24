　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險 | 財經脈動

創王光電打造知識經濟　迎戰紅色供應鏈　本周登興櫃

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者林淑慧／台北報導

近年大陸紅色供應鏈崛起，衝擊台灣高科技產業，創王光電卻從硬體轉攻知識經濟，創造產業新藍海；董事長朱克泰今（24）日表示，創王力求將知識轉換成為利潤，提供多種模式與客戶共同開發，搶攻5G及物聯網商機，公司預計本周五登錄興櫃。

成立於2016年6月的創王，有別於一般技術移轉、專利授權公司，創王的業務模式更加靈活，願意以多種模式陪伴合作夥伴共同達成技術、製程、產品、結構、市場等面向之創新，提高整個產業鏈附加價值。

▲創王董事長朱克泰指出，創王與晶宏合作成立的合資公司超炫，只用了一年半實現AMOLED驅動IC 從設計開發到量產，已成功進入供應鏈。（圖／記者林淑慧攝）

▲創王董事長朱克泰指出，創王與晶宏合作成立的合資公司超炫，只用了一年半實現AMOLED驅動IC 從設計開發到量產，已成功進入供應鏈。（圖／記者林淑慧攝）

朱克泰表示，創王自主研發的UHPD技術，是在玻璃基板上開發的RGB AMOLED顯示，該技術透過獨特的次微米TFT技術、OLED圖案化技術，在單位面積中插入更多像素，消除VR/AR紗窗效應，使畫質更加清晰。

創王不僅止於透過在專利上戰略性的完整佈局，更掌握全產業鏈中，從材料、製程、設備、直到實現量產等核心知識與策劃能力，幫助夥伴實現運作自由，並期成為產業領導者。

朱克泰指出，以創王與晶宏合作成立的合資公司超炫為例，透過雙方的合作，超炫只用了一年半實現AMOLED驅動IC ，從設計開發到量產的出貨，今年已經成功進入供應鏈。創王同時也正在與多家知名國際公司進行聯合研發，在不同市場中拓展解決方案。

創王今年晶宏合資成立超炫，已認列300萬授權金，明年出貨至一定規模，授權金收入可望有3000萬元；朱克泰表示，創王明年導入合作案上看20案，領域涵括醫療、工業物聯網及車聯網、無人超市等，預估公司二年後可望獲利。

ET快訊
快訊／柯P小內閣完整名單出爐！副市長三缺一
寶寶頭皮血腫別亂揉！男嬰「染菌癱瘓」…連翻身都無法

關鍵字：VR,AR,創王,朱克泰,晶宏,超炫

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

內需股卜蜂、大成迎產業旺季　股價逆勢走高

童子賢、韓家寅冬至送暖　率國宴名廚年菜南機場辦桌　溫暖600弱勢人心

南僑明年要辦漢餅創新大賽　「尋找下一個鳳梨酥！」　搶攻300億商機

台積電無塵室的空氣要靠它　全台第一家防空污大廠下周登興櫃

義美高志明痛批　執政黨推新政策　「沒感受到老百姓承受的壓力！」

康師傅世代交替　魏應州長子魏宏名正式接班

影／中遠海能總經理來台輕生疑雲　業界推測：這件事讓他陷入憂鬱

台積電矽智財夥伴　円星科技下月上櫃　力拚全球市占第一

半導體新兵易發精機 明年一月中下旬上櫃

台積電投資6000億蓋新廠　中鋼構、東鋼受惠股價上攻

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

警專生夢魘變貪食蛇真人版！ 升旗典禮集合...網：好療癒

《小幸運》+《愛情的模樣》超賺　五月天合體田馥甄「要公投」！

《Despacito》小提琴版還能這樣演奏！　Henry改編再加《不可能的任務》主題曲

林俊傑見19歲女參賽者　衝動忍不住：我想認識妳

亞洲富豪損失4兆！這家董事長虧了3千億　登2018最慘榜首

防盜刷！民眾向銀行更改電話號碼　銀行須同時通知原號碼

中小企業處長升任新北副市長　吳明機：全力以赴

亞股上周難逃資金調節　投資人可留意避險性債券

創王光電打造知識經濟　迎戰紅色供應鏈　本周登興櫃

找便宜的隱藏秘寶　這檔陸股基金5年大賺159%打趴同業

HPE Aruba顛覆傳統生活與工作　讓工作場所更「智慧」

還在買綠色聖誕樹？今年要「這個色」才可以　IG超過萬人標記

人資直言「企業不是你的家」　他嘆富士康裁員合規卻無情

影／逾百農民北上陳抗太陽能費率遭砍　明年2萬人生計無著落

熱火狂燒5連勝升東區第七　溫斯洛：有上帝保佑

空服員幫找回錢包　羅志祥「PO感謝文反被酸」怒了：替你感到可悲

死後也要在一起！阿娥幫安迪挑塔位「自己也買在旁邊」

亞洲富豪損失4兆！這家董事長虧了3千億　登2018最慘榜首

長榮航空地勤染麻疹！傳染期仍於松山機場工作、也搭捷運、公車

鍾文榮／你有開超跑的自由，為何我該為你的自由買單？

快訊／完整名單！柯P小內閣出爐　副市長三缺一

亞足賽／南韓爆紅美妝門將　趙賢祐瞄冠軍：不會輕易丟球

小溫奶放防水包！她打開哭了　一秒GET「限定奶茶底色」：手機已泡湯…

設備故障數度延宕！福島核電廠明年3月重啟核燃料取出作業

財經熱門新聞

2019元旦財經新制看這裡！　..

企業不是你的家！他嘆富士康裁員..

最苦億萬富翁從海上起家　兩次看..

減稅紅包四口省4600元　14..

日圓又變貴！新台幣5萬元就少換..

想買iPad Pro可等等！　..

郵局不能領200元了！中獎發票..

寧願收現金！5大超雷聖誕交換禮..

加油慢點！油價明有感大降0.9..

天氣濕台電一張圖教你挑對除濕機

債券ETF衝破3千億　投資人布..

富邦人壽狂砸207億買下歐元塔..

專訪／外資首席分析師楊應超　投..

重病期間領現　須證明用途

更多熱門

相關新聞

HP Sprocket新版相印機輕巧開箱

聖誕節、跨年快到了，節慶聚會的時候總是少不了好友們一起拍照互相留念，但是拍照完除了互相傳照片給對方之外，有些人會希望能將照片洗、印出最為實體的紀念；過去風行一段時間的HP Sprocket口袋型相印機，將於明（17）日推出全新升級的Sprocket新版，支援多人同時連線列印的功能，你可帶著它到每一個聚會，讓每個人都能享受隨拍隨印的樂趣。

搶攻電競商機　群創無暈眩VR獲創新產品大賞

夢幻！青少年科技館建「炫光隧道」

2019年VR出貨量將攀升至600萬台

宏碁子公司宏星暫停StarVR開發者計畫

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

北部5縣市豪大雨特報！跨年連假全台有雨

蔡康永罕見動怒！犯錯同事躲著哭

張柏芝「第3胎生父是謝霆鋒」網瘋傳

胡歌深夜被爆領證結婚！

狗護主遭近距爆頭　倒地後還搖尾

1個月瘦5kg！花椰菜飯減肥專家激推

小三女裝咳想蹺課　醫生爸說11字抓去上學

嬤占火車位看宮廷劇斜眼嗆　結局療癒

昆凌炫2.5萬元「少女老爹鞋」

快訊／三重超商店員遭砍　凶手狂追200m

嚴立婷躺床　長直嫩腿太犯規！

到府教做湯圓！他順手24道菜網全跪

蕭敬騰真停用IG臉書！經紀人心疼

約3友變一人旅行　桃園妹：一次就怕了

丁守中提選舉無效「3大重點曝光」

更多

最夯影音

更多

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面