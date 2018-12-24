創王光電打造知識經濟　迎戰紅色供應鏈　本周登興櫃

記者林淑慧／台北報導

近年大陸紅色供應鏈崛起，衝擊台灣高科技產業，創王光電卻從硬體轉攻知識經濟，創造產業新藍海；董事長朱克泰今（24）日表示，創王力求將知識轉換成為利潤，提供多種模式與客戶共同開發，搶攻5G及物聯網商機，公司預計本周五登錄興櫃。

成立於2016年6月的創王，有別於一般技術移轉、專利授權公司，創王的業務模式更加靈活，願意以多種模式陪伴合作夥伴共同達成技術、製程、產品、結構、市場等面向之創新，提高整個產業鏈附加價值。

▲創王董事長朱克泰指出，創王與晶宏合作成立的合資公司超炫，只用了一年半實現AMOLED驅動IC 從設計開發到量產，已成功進入供應鏈。（圖／記者林淑慧攝）

朱克泰表示，創王自主研發的UHPD技術，是在玻璃基板上開發的RGB AMOLED顯示，該技術透過獨特的次微米TFT技術、OLED圖案化技術，在單位面積中插入更多像素，消除VR/AR紗窗效應，使畫質更加清晰。

創王不僅止於透過在專利上戰略性的完整佈局，更掌握全產業鏈中，從材料、製程、設備、直到實現量產等核心知識與策劃能力，幫助夥伴實現運作自由，並期成為產業領導者。

朱克泰指出，以創王與晶宏合作成立的合資公司超炫為例，透過雙方的合作，超炫只用了一年半實現AMOLED驅動IC ，從設計開發到量產的出貨，今年已經成功進入供應鏈。創王同時也正在與多家知名國際公司進行聯合研發，在不同市場中拓展解決方案。

創王今年晶宏合資成立超炫，已認列300萬授權金，明年出貨至一定規模，授權金收入可望有3000萬元；朱克泰表示，創王明年導入合作案上看20案，領域涵括醫療、工業物聯網及車聯網、無人超市等，預估公司二年後可望獲利。