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加拿大通訊巨頭貝爾、研科：禁用華為「替換成本高達309億」

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▲▼華為5G設備在澳洲、紐西蘭接連受挫。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大政府傳出禁用華為5G設備的消息。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者朱世凱／綜合報導

加拿大政府近期傳出將禁用華為5G技術，消息人士指出，如果當局真的這麼做了，加拿大2家電子通訊公司研科（Telus）和貝爾（Bell）就得要替換數萬條天線設備，也不得不花費更多資金購買其他廠商技術，總計至少要承擔高達10億美元（約新台幣309億元）的成本代價

加拿大《環球時報》（The Globe and Mail）報導，目前加拿大的三大電信商，研科、貝爾以及羅傑斯通訊集團（Rogers Communications Inc.）皆有使用華為通訊設備，其中研科和貝爾使用的程度較大。兩家公司高層人士透露，禁用華為設備，就必須重建部分現有網路，尋找其他廠商合作，進而推高5G的應用成本及產品價格，迫使公司縮減人力維持資金

報導提到，禁用華為設備最直接的後果就是讓加拿大5G技術部署變慢，創新實力受到削減。貝爾與研科人員也說，與華為相關的安全性疑慮，可以透過一些辦法來解決，包含對華為設備進行測試，華為產品僅限用在網路非敏感部分等。 公司也聲稱，會遵從政府規定，只會在無線電網路中使用華為設施，處理數據流量和包含敏感訊息的網路核心部分則不使用。

報導指出，貝爾有6至7成的無線電設備來自華為，研科的無線電設備則幾乎百分百使用。 兩家公司表示，如果使用愛立信（Ericsson）或諾基亞（Nokia）的設備，不僅價格會上揚，還要支付額外的成本負擔，他們將持續尋求與官方對談，希望表達「別禁用華為」的訴求。

▲▼電信巨擘華為。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：貝爾,研科,華為,Telus,Bell,5G,Ericsson,Nokia,禁用

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