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HPE Aruba顛覆傳統生活與工作　讓工作場所更「智慧」

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▲左至右為HPE Aruba資深技術經理陳清淵、台灣及東協新興國家總經理許佳樹、台灣區副總經理蔡政修、技術經理黃士誠。（圖／業者提供）

▲左至右為HPE Aruba資深技術經理陳清淵、台灣及東協新興國家總經理許佳樹、台灣區副總經理蔡政修、技術經理黃士誠。（圖／業者提供）

記者邱倢芯／台北報導

無線網路解決方案供應商Aruba將智慧建築技術融入智慧數位工作場所，創造了獨特的個人化體驗。並與Deloitte Netherlands合作，將Deloitte的辦公大樓搖身一變為智慧建築，不僅耗費的能源只有一般建築的三成，藉由Aruba解決方案所打造出的數位辦公室，不僅為員工及IT人員提供最佳的辦公環境，更為公司節省70％的網路佈建成本。

Aruba表示，致力將體驗優先的概念轉化為解決方案，兼顧使用者、客戶、員工、資訊科技(IT)及維運科技(OT)的體驗，打造安全、智慧而操作簡單的平台。而由於每個事業夥伴如系統整合商(SI)、獨立軟體廠商(ISV)及加值經銷商(VAR)等各有其專長和資源限制，Aruba台灣將提供開放的API、Toolkits等工具和技術支援，協助事業夥伴從單純的硬體銷售，走向更高價值的應用開發、專業服務、代管服務、分析、網路安全等領域。同時，Aruba也將促進不同專長事業夥伴之間的技術整合及協同合作，真正滿足其客戶群的特定需求，帶來全新的使用者體驗。

此外，Deloitte Netherlands在建築物中裝置三萬個感測器，讓建築更了解人的行為，包括智慧照明檢測會議室是否有人、誰何時抵達辦公室、自動調節溫度等等，更可讓3,300名員工自由選擇想辦公的地點。員工只要掃描QR Code即可進到會議室開會，公司設施的使用如電子化個人置物櫃也能透過系統完成。

除了要有智慧辦公場所外，具備資安能力的工作場所也相當重要；隨著BYOD（Bring Your Own Device）風潮興起，企業員工採用公有雲端服務的狀況增多，加上物聯網及無線網路協同環境，使得資安威脅日益嚴峻，企業IT面臨新的難題。從去年HPE陸續收購了Niara以及今年併購Cape Networks，皆是Aruba積極投資人工智慧(AI)的發展的步驟。

Aruba的安全架構內嵌AI技術，提供創新使用者與實體設備行為分析IntroSpect UEBA，內建100多種監督式與非監督式機器學習模式，讓企業將機器學習的行為偵測功能從小型專案擴大至整個組織。此外，網路存取控制與原則管理安全方案Aruba ClearPass，更成為第一個取得28國認可的共同準則與驗證伺服器認證的產品，並以AI技術創新網路管理，提升行動優先架構，打造未來智慧數位化工作場所。

因應最新標準，近期推出的全新系列802.11ax(Wi-Fi 6)物聯網就緒無線AP，率先獲得Wi-Fi聯盟(WFA)認證，符合最新WPA3和Enhanced Open安全標準，具備更強大的加密功能以及更簡化物聯網的安全性組態。為組織建構安全的自動化網路環境，順利邁向行動化、雲端和物聯網的時代。

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關鍵字：HPE,Aruba,智慧建築

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