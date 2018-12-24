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找便宜的隱藏秘寶　這檔陸股基金5年大賺159%打趴同業

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▲全球股市，股票，下跌，股市，美股。（圖／路透社）

▲價值4.42億美元的「交通銀行施羅德阿爾法核心混合型基金」在過去5年來的收益已達159%。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

即便在全球表現最差的陸股，仍可證明價值型投資（Value investing）是一種可獲利的策略。

彭博報導，價值4.42億美元的「交通銀行施羅德阿爾法核心混合型基金」，專注於在中國大陸在暗市場上挑選便宜的股票，該基金在過去5年來的收益已達159%，是滬深300指數收益率的3倍以上。根據彭博所彙編的數據，該基金由基金經理人何帥管理，在此期間已擊敗許多同儕基金。

何帥依靠專門研究來尋找具有永續業務增長及獲利模式的公司。他認為，有限的訊息及研究範疇，使得許多股票脫離了投資人的視線。依據法規，他無法透露這些公司的名稱。「最重要的是獨立思考，永遠不要追隨人群。」何帥接受彭博專訪時表示，「我要找的就是因資訊落差而被低估的股票。」

雖然何帥主要是尋找那些隱藏在市場裡的寶藏，但他也投資熱門股票。據彭博投資組合分析顯示，該基金曾持有陸股股王貴州茅台，並於上半年售出。貴州茅台今年跌幅達19%。

由於美中貿易戰、經濟放緩及貨幣貶值令投資人感到不安，上證指數在今年下跌24%，然而何帥的基金今年卻只下跌1.5%。據彭博數據顯示，5年來該基金已擊敗了中國大陸所有資產10億人民幣以上的基金。不過也並非所有投資都表現得很好，該基金持股前10大的美年健康今年因勞資糾紛及誤診的消息大跌22%。

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關鍵字：陸股基金,交通銀行施羅德阿爾法核心混合型基金,陸股

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