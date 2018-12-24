馬凱／全台首富如何圓夢？

▲準高雄市長韓國瑜。（資料照／記者宋德威攝）

●馬凱／社會企業公約基金會創辦人，經濟評論家，《經濟日報》前總主筆，中華經濟研究院前研究員。

一陣韓風吹過，拼經濟、翻轉高雄，一時成為當今顯學。但如何翻轉，韓準市長除了「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」的響亮口號之外，迄未見到任何具體作法，遑論高懸於其看板上的「打造高雄全台首富」。

在競選期間已獲選民認同的「九二共識」，一定會引來對岸的善意回應，而讓陸客顯著增加，為農產品打開寬廣出路。即使如此，仍遠遠不能令高雄成為全台首富。愛河的愛情產業鏈，固然搞得沸沸揚揚，但大家心知肚明，亦絕無打造全台首富之力。12月25日韓市長就任之後，遲早要面對這一張無法兌現的支票，恐怕會令其信用大受折損。究竟該如何向選民交代？

不過，在韓總的競選語言中倒可看到絲毫玄機。他不止一次矢言要效法新加坡，其故安在？小小的新加坡，人均所得高達54,530美元，是臺灣的2.3倍，在亞洲各國中數一數二。然而細察其客現條件，卻樣樣都比不上高雄。則高雄豈能說無法趕得上新加坡？如果真能迎頭趕上，將人均所得提高到目前的兩倍，高雄不僅會是全台首富，放眼全亞洲，也會是響噹噹的角色。

為何新加坡能如此富裕？

新加坡何以如此富裕？就客現條件而言，只有高雄四分之一的土地，卻擠了兩倍多的人口；足以誇耀的，只是擁有一個天然艮港，又緊扼麻六甲海峽的咽喉，成為海上交通的重要樞紐。就此而言，高雄自不遑多讓。緊扼巴士海峽與臺灣海峽咽喉的天然良港高雄，早在三世紀之前，即已是東亞地區海運的要衝。顏思齊與鄭芝龍的船隊，獨霸東亞海域，各國通行船隻都需仰其鼻息。

其次，勤奮聰敏、節儉好學的華人占了新加坡總人口的四分之三，成為經濟快速發展的主要推手。高雄的人口則全由華人構成，自勝出其一籌，而踏實、苦幹、勇於打拼的精神，更一點也不在其下。

更巧合的是，高雄與新加坡在緯度，天候上幾乎完全相同；因而不論人和、他利、天時，兩地不但在伯仲之間，而且高雄各方面都擅勝場。除此之外，新加坡基本上乃一全無資源的孤島，連飲水都必須仰給其宿敵馬來西亞。且其周邊盡皆相對貧弱的開發中國家，仰賴新加坡為其提供金融、煉油、轉運等服務，並無重大利益可圖。而此數者也正是新加坡立國以來最重要的支柱。

反觀高雄，除了四倍於彼的面積之外，還有整個台灣為其後盾，同時在鋼鐵、煉油、石化、造船等重工業以外，也早已建立完整的產業鏈。至於周邊地區，日韓之外，中國大陸更近在咫尺，經過二十年的飛躍成長，已是全球第二大經濟強權，商機極其巨大；而居海峽此岸的臺灣，又握有遠勝群倫的優越地位。

為何高雄落在星國後？

高雄條件既是如此優越，何以會遠遠落在新加坡之後？我們發現，關鍵是以下兩端：新加坡立國以來，在李光耀父子的領導之下，其政府素以積極、幹練著稱。因而得以將有限的發展優勢發揮得淋漓盡致，更能因應環境導致的任何變化，即時做成最佳解決方案。

其二則是，以其欠缺資源及腹地，為將海港及金融中心的功能最大程度地發揮，乃銳意仿效香港，將部份地區打造為自由貿易區，絕大部份商品及人員可自由進出，關稅幾近全免，所得稅亦降至亞洲地區最低水準。更以極富競爭力的港務作業費用及最體貼的服務，全力招徠往來船隻以此地為轉運、集散中心。正是這樣的用心與努力，成就了新加坡人人稱羨的地位與超高國民所得。

高雄望其項背

高雄正是這兩方面無以望其項背。迄今為止，不但未能設置自由貿易區，而且諸多管制法規繁瑣而苛雜，比諸新加坡以外的許多鄰國乃至中國大陸猶有愧色。至於行政效能，則二十年來，自中央到地方，莫不將全付心力投入無謂的統獨對立、藍綠對抗；而民選的領導者一心只問選票、私利、權力分配，不問蒼生、不畏鬼神，更不屑拼經濟；行事泄遝、遇事推拖、反應遲鈍、錯誤百出，與新加坡恰背道而馳。唯此二者皆出於人謀不臧，與天時、地利、人和全無交涉，只是白白糟踏了上天賦與的出色稟賦罷了。

因而高雄之不如新加坡，非不能也， 實不為也！一旦領導者幡然醒悟，見賢思齊、一舉超越絕非難事。只需在高雄劃出一個區域，與新加坡約略相當，設置為自由貿易特區，然後參照新加坡的既有模式照本宣科，即八九不離十，一切問題多可迎刃而解。在九二共識的通關密碼已被選民接納之後，韓總如能趁此良機，乘勝追擊，全台首富的美夢，即可成真！

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