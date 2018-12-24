單車囂張騎上路中央遭叭「丟瓶回嗆」　下秒被運將霸氣處罰

▲單車騎士硬要騎在路中央，被叭竟丟水壺嗆聲，結果被貨車司機霸氣處罰。

實習記者陳妙津／綜合報導

新加坡近日有一則車禍影片引起網友議論紛紛，內容錄下兩名單車騎士悠哉騎在馬路中央，妨礙到後方貨車前進，其中一名騎士在被司機連叭幾下以後，竟還拿起車上水壺往後丟回嗆，沒想到下秒就被司機「狠狠處罰」，整個過程被前方車主的行車紀錄器錄下PO網。

從1分鐘左右的影片中可見，事發地點的Pasir Ris Rise路相當狹小，僅有兩條車道，兩名單車騎士大喇喇地並排騎在路中間，擋住了後方貨車去路，讓後者只能緩緩跟在後頭。停等紅燈時，其中一名騎士回望了貨車一眼後，只是氣喘吁吁的轉回頭，表情毫不在乎，甚至揚起一抹微笑。

▲腳踏車騎士回看了貨車一眼，一臉不在乎地不願讓路。（圖／翻攝自Facebook／ROADS.sg）



當再度起步時，騎士也絲毫沒有要讓行的意思，後方司機忍不住對他按了幾下喇叭，結果騎士聽了不爽竟丟水壺要對方「惦惦」，水壺直接擊中貨車後照鏡。沒想到這下惹錯了人，貨車司機下秒直接將車頭左偏，一把將囂張騎士整個撞翻一圈，摔在分隔島草坪上。整個經過全被前方駕駛的行車紀錄器錄下，事後被PO網上傳，引起廣大網友熱議。

▲貨車司機的後照鏡被水壺擊中後，直接把車頭向左偏，將騎士整個撞翻進旁邊分隔島上。（圖／翻攝自Facebook／ROADS.sg）



依據新加坡法規，雖然允許腳踏車騎上馬路，不過騎士必須盡可能靠邊行駛，以便交通安全順暢，如果無視規定，最高會被處以2000新加坡元罰金（約台幣4.5萬元），或處6個月有期徒刑。

據了解，事發後有熱心過路人立刻報警協助，不過在救護車抵達後，騎士拒絕送醫。看過影片的網友則紛紛留言表示，「活該啦，貨車是正當防衛」、「很高興看到他被撞飛」、「撞太輕了啦」、「要是我的話也會這麼做」、「司機要是缺律師費我捐！」、「超爽哈哈哈」，不過也有網友表示，「貨車司機這樣滿危險的，可能會出人命」。

▼雖然腳踏車在新加坡法律可以騎上馬路，但若騎到路中影響交通，最高會被處2000新加坡元罰金。（圖／取自免費圖庫Pixabay）