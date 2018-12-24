人資直言「企業不是你的家」　他嘆富士康裁員合規卻無情

▲網友嘆富士康的裁員雖然合規但時在太讓人心寒。(圖／新華社)

財經中心／綜合報導

隨著智慧型手機銷量下滑，蘋果供應鏈也被迫砍單，作為蘋果代工廠之一的富士康近期也頻傳裁員。一名曾於富士康工作的大陸網友在今日頭條撰文表示，富士康人資效率逆天，好幾名上午還正常工作的同事，下午就被人資要求簽字走人，嘆到「富士康裁員合規但卻無情。」

這名大陸網友表示，作為廣大看熱鬧群眾，富士康裁員僅是新聞中才能呈現的事，而作為富士康非蘋果業務廠區的一員，本來也以為裁員只是鄭州富士康才有的事，但顯然這股裁員潮已蔓延到了富士康的各個廠區，連非蘋果生產線的廠區也開始裁員。

富士康決定大舉裁員，對很多部門主管來說多少有些牴觸，畢竟也些部門雖然不賺錢，但仍在運作，當部門工程師被裁員，就得從產線找有能力的作業員補上。由於裁員的指示事從上級下達，使得富士康人資的效率瞬間大增，「身邊好幾個同事，上午還在正常工作，下午就被人資找去談話，要求簽字走人。賠償都是按照勞基法，N+1。有的人不能接受，但大部分還是選擇離開。」

這名網友表示，談話時人資直接表示，公司不景氣，現在是第一批，年後還會有第二批、第三批，績效不好的話肯定是留不住的，「企業不是你的家，也是要賺錢的。」因為賠償的標準是最近一年的平均工資，現在走的的話，還相對較高，若選擇年後或更晚，由於近期都沒有加班，平均工資也就會被拉低，拿到手的只會更少。

人資的說法確實有點道理，但感覺卻是那麼冰冷無情。最後這名網友指出，對比近期三星的裁員，富士康的裁員雖然合規但時在太讓人心寒。

不過文末也有網友表示，「很少人拿到賠償，大部分是被逼走的」、「不讓你加班，讓你收入少三分之一，過不了多久自然會走。還賠錢，富士康賠錢嗎？」

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