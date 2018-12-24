穆湯波資助　8歲巨瘤男童赴美手術..因藥物過敏死亡

▲帕迪（Matadi Petit）日前接受手術時不幸去世。（圖／翻攝自Facebook／Dikembe Mutombo，下同）



國際中心／綜合報導

剛果民主共和國一名8歲男孩帕迪（Matadi Sela Petit）出生就有唇裂，且左半部的臉頰上有一顆巨型腫瘤，日前獲得慈善基金會的贊助，前往美國接受切除腫瘤手術，沒想到竟在手術過程中因為對麻醉藥過敏不幸死亡。

據NBC新聞報導，帕迪臉上的腫瘤有如氣球，會隨著年齡增長而慢慢變大。由退休NBA球員迪肯貝．穆湯波（Dikembe Mutombo）所創立的「迪肯貝．穆湯波基金會」，日前資助帕迪前往洛杉磯一所醫院接受腫瘤切除手術，希望能給他一個嶄新的人生。帕迪與父親於本月12日抵達洛杉磯，由穆湯波親自迎接。

根據基金會發表聲明表示，帕迪於上周日（16日）進行手術時，對麻醉藥出現異常反應，在手術過程中心跳驟停，「僅管醫療人員付出了全部努力，但帕迪還是不幸於昨晚（15日）去世。」穆湯波表示，帕迪將會因為他的活力和吸引力被人們永遠記在心裡。

穆湯波除了是NBA前中鋒外，也是大家公認的「人道主義者」，於1997年創立了「迪肯貝．穆湯波基金會」，對家鄉貧困的人民一直都相當關照，希望能提高當地生活水平。穆湯波為醫院的建設捐贈了350萬美元（約台幣1.07億元），造福許多百姓。