太陽能業者控費率黑箱　逾百位農民北上陳抗喊告

▲太陽能農民向能源局長林全能遞上陳情書。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

經濟部明天（24日）將舉行「再生能源電能躉購費率及其計算公式」草案聽證會，預計大砍躉購費率，嚴重影響相關業者、勞工及地主的生計，太陽能光電發電系統商業同業公會理事長郭軒甫今天（24日）日帶領太陽能逾200名勞工北上，向能源局局長林全能陳情。

政府推動2025年非核家園，其中太陽光電的設置目標為20GW，屋頂塑佈建小型太陽能板預計2020年達到3Gw，而地面型太陽能有17Gw但是經濟部能源局11月底預告2019年度太陽光電躉購費率（FIT），地面型太陽能大降12.15％，每度為3.7728元，下修幅度已超過國際4.25％的平均水準。

郭軒甫表示，今天是聽證會前，雙方最後一次對談的機會，地主們也直接遞交陳情書，並集體委任律師提出告訴，呼籲政府能正視業者，地主的生計及權益，強調政府每年花費2000多元做再生能源躉購費率研究，但研究機構確一直提供不正確的資訊給能源局及電價躉購委員，每年太陽光電躉購案件約有上萬件，研究機構只挑幾10件採樣。

郭軒甫認為，費率躉購委員應該要納入「統計學者專家」與「產業代表」，太陽光電躉購電價降幅也不能高於國際降幅4.25％，VPC模組也應由原先6％增至12％，以避免生產企業大量倒閉，建議再給生產企業1到2年的緩衝期。

▲逾百位太陽能勞工北上陳抗喊告。（圖／記者姚惠茹攝）

能源局長林全能收下農民的陳情書之後強調，經濟部預告的躉購費率只是初步草案，預告期為60天，明年1月29日之前，業者都可以提出相關意見或資料，躉購費率審議委員會都會評估採納，預計明年春節前後將公告最終確認費率。

受波及的地主農民王景源說，今年已經64歲，體力無法再負荷粗重的農事工作，農民很願意合作發展太陽能，原本想說農地可以租給太陽能業者，維持之後的基本的生活需求，結果政府一個大轉彎，大幅降價，前陣子簽約的廠商說撑不下去不租了，現在不知道自己未來該怎麼辦，希望政府不要大幅調降收購電價，讓廠商做得下去。

太陽光電開發不易，誠新國際發言人董事長特助楊忪霖表示，太陽能是對的產業，業者支持非核家園，購買MIT模組，雇用台灣勞工，擴大台灣內需，不過，所有太陽能發電系統成本中，只有模組成本下降，而系統其他相關成本，像是鋼鐵，土地，工資，保險都在上漲，太陽能模組僅佔建置全系統成本比例約30％。

楊忪霖進一步說明，政府的估價還少了土地開發費、整地排水費用、地政代書費用、農業回饋金、營運成本，僅以粗略的估價，背離真實的成本支出，因此請「台灣經濟研究院」公開所有內容來源，並提供所有系統商業者現勘檢視案場核對發票內容是否與現場吻合。

▲逾百位太陽能勞工北上陳抗喊告。（圖／記者姚惠茹攝）