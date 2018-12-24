封關倒數1周！台股小跌6點、台指期收小紅　雙雙守在9600點之上

▲時序即將步入聖誕、元旦假期，市場觀望氣氛濃厚，台北期現貨呈現量縮整理格局。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

即將迎來元旦4天連假，外資陸續進入年底休假期，市場交投相對清淡，加上美股上周創下10年來最大單周跌幅，亞股臉色鐵青，台期現貨今（24）日走勢不同調，台股開高走低，終場小跌6點，而台指期則力守紅盤，尾盤上漲34點，雙雙守在9600點關卡之上。

國際股市上沖下洗，台股近期量能持續低迷，今天指數開高走低，僅有5G、散熱板等零星族群撐盤，盤中最低一度回測至9613.29點，終場跌幅收斂，下跌6.46點，收在9639.70點，成交值681.6億元。

台指期今日貼近現貨走勢，電子期貨整場力守紅盤之上近、金融期不敵賣壓走弱，終場上漲34點，收在9620點，成交量8萬9050口。至於今日股票期貨交投熱絡標的股則有大同（CX）、長榮航期貨（HS）、隆達期貨（MC）、台積電（CD）、中美晶（NO）、聯電（CC）、創意（JB）、國巨（LX）、環球晶（OW）以及華新科（HB）。

法人表示，國曆年封關在即，外資開始啟動休假模式，轉由內資控盤，因此預期本周台股走勢並不會有太大震盪，將維持量縮整理格局，成交量預估在710億元左右，台指期與現貨走勢差不多，也是貼著下檔支撐再走，整體來看，若市場沒有出現利空消息，盤整機率較高，展望明年，在全球經濟往下修的情況下，台股期現貨並不會太好。