影／海嘯襲擊受困車內12小時　5歲男童竟毫髮無傷奇蹟生還

國際中心／綜合報導

印尼巽他海峽（Sunda Strait）附近的海灘於22日晚間遭海嘯襲擊，已造成至少281人死亡，超過千人受傷，死傷人數仍在增加中。如今終於傳出好消息，一名受困在車內超過12小時的5歲男童終於被救出，目前印尼警方正全力尋找他的父母，但恐怕凶多吉少。

▲5歲男童阿里受困12小時候毫髮無傷被救出。（圖／翻攝自Facebook／Indonesia Muda）



這名5歲的男孩阿里（Ali）被困在汽車殘骸內長達12小時，當時警方聽到微弱的哭聲找到他，搜救隊隨即從佈滿樹枝、石頭、泥濘的汽車中將阿里救出來，而攝影機也捕捉到阿里獲救的那一幕，他小小的手緊抓著警察不放，並大聲哭了出來。所幸阿里僅受到驚嚇，並沒有明顯外傷，目前還不確定是否有其他人在車內，警方正積極尋找阿里的父母，根據最新數據顯示，這場災難已造成281人死亡，超過萬人流離失所，阿里的父母恐無法倖免。

印尼國家災難管理局表示，目前死亡人數為281人，超過1000人受傷。另外還有500棟房屋、350艘船遭摧毀，上萬人流離失所。印尼政府判斷，此次海嘯是因為火山喀拉喀托之子（Anak Krakatau）爆發，導致水下邊坡滑移而造成，當時海嘯毫無預警衝向巽他海峽沿岸。印尼政府也警告火山還在持續噴發當中，未來幾天內可能還會有更致命的海嘯，襲擊印度的海岸線。