智慧音箱、手機佳評如潮　分析師看好Google硬體收入增長

▲Google的產品包括家用智慧音箱等，已經取得重大成功並開始具備硬體端的商業影響力。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

Google近年不斷跨足硬體設備市場，無論是智慧型手機或是智慧音箱，都開始展現出其對市場的影響力。加拿大皇家銀行（RBC）指出，雖然Google仍是一家無可否認的「廣告」公司，但其硬體業務也正在成形。

RBC分析師馬哈尼（Mark Mahaney）在報告中表示，Google的產品包括家用智慧音箱、Chromecast串流媒體設備、Nest 相機與恆溫器以及Pixel智慧型手機系列，已經「取得重大成功並開始具備硬體端的商業影響力。」

據CNBC報導，Google母公司Alphabet在財報中，將硬體產品的銷售納入「其他收入」類別，該類別也包括其雲端業務及Google Play的銷售，並未針對這些個別業務加以分析。在Alphabet第三季財報中，「其他收入」佔整體獲利的14%，而廣告則佔85.8%。

RBC表示，Google近期在硬體產品方面的成功，主要歸功於智慧音箱的普及以及Pixel系列機款的好評如潮，這將為Google帶來獲利及營收的成長。RBC預計，2018年Google硬體部門獲利將達88億美元（約佔整體收入6%），到了2021年則會暴增為196億美元（整體收入 8%）。

RBC表示，雖然Google過去一直沒有突破性的硬體產品，部分產品更可以說是失敗之作，如Google眼鏡。但硬體產品近來以日益成長成為Google未來基本的組成部分。「硬體仍然只是Google的一個小兒重要的部分，因為它有潛力成為公司的關鍵成長來源。」

Google硬體產品的價值仍在於人工智慧與服務平台，進而吸引更多廣告投放的方式。摩根史坦利分析師也建議Google應免費提供迷你家用設備，以維護其在零售廣告上的地盤。RBC給Alphabet的目標價為1400美元，以下是RBC對Google硬體銷售的預測，其中以預計智慧因將獲得最大收益：

▲RBC對Google硬體銷售的預測。（圖／翻攝自CNBC）