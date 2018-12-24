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上市櫃掛牌路艱難！賀鳴珩：財務性商品掛牌為2019年推動重點

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期貨公會理事長賀鳴珩
▲券商公會理事長賀鳴珩。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

自1993年後第一檔指數型基金掛牌，目前統計國內上市櫃ETF規模已達新台幣7,000億元，顯示資本市場已不再是股票的天下！而為了推動更多元的金融商品，券商公會一直以來都在推廣許多像是權證等衍生性金融商品，理事長賀鳴珩今（24）日表示，上市櫃掛牌愈來愈困難，除了ETF與權證之外，券商公會未來業務推動方向會以「財務性商品的掛牌推動」為主，像是2019年4月底證券商即將發行地指數投資證券（ETN），也是一個新的投資亮點。

ETN為具有到期日的有價證券，追蹤標的指數表現，在集中市場交易，ETN發行人承諾，在ETN到期後支付投資人持有期間內，與所追蹤指數完全相同的報酬，另扣除固定的投資手續費用。且ETN適用證交稅率與ETF相同，均是股票買賣的3分之1。

賀鳴珩表示，在研擬明年度公會業務推動方向時，也發覺到在上市櫃掛牌過程中，因為公司規模愈來愈小、專業度也愈高，讓推動上市櫃公司掛牌愈發艱困，然而ETF與權證的掛牌幾乎占了快9%，甚至有時候超過10%的交易量，正面的激勵提升資本市場交易。

因此，在主管單位許可下，明年資本市場也要加入ETN的掛牌；賀鳴珩說，未來在「財務性商品」的掛牌會是努力的一個共識與方向，也顯示出台灣具有成為「亞洲理財中心」的潛力。

此外，而證交所也提醒買賣ETN的相關風險，因買賣ETN不是共同基金，並不實際持有指數成分資產，而是以ETN發行人之信用作為擔保，提供投資人等同於其追蹤指數的報酬收益，且ETN在存續期間可能不另支付息值。同時，投資風險除了ETN追蹤標的指數特性及其漲跌的風險之外，也須承擔發行機構的信用風險。

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關鍵字：上市櫃掛牌,ETF,ETN,權證,券商公會,賀鳴珩

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