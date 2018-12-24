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買房贈頭期款、每年多8.5個月薪　「塑膠界台積電」福利好到擠破頭

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圖文／鏡週刊

自認公司是所有人一同打拚的成果，林健祥對員工十分大方，年資超過10年買房由公司負擔頭期款，已有逾40人申請；曾有員工罹重症，治療期間公司支付全薪；日前有離婚外配在家昏倒、命懸一線，也是公司察覺有異，報警破門救人，當時在美國洽公的林健祥只交代「不論花多少錢，能救一定要救！」事後還出機票錢，讓員工家屬從越南飛來探親。

產線採小量多樣模式，6成訂單不超過1,000套，作業員必須全神貫注，避免出錯。

為鼓舞第一線員工士氣，只要業績達標，林健祥從不吝給予實質回饋。採購經理王淑賢回憶：「2012年公司營收創新高，我大膽跟老闆打賭，只要當月營收破億，他加發1個月薪水當獎金，不是只發給幹部，而是所有員工人人有獎，他欣然答應且說到做到！」據了解，該年宗瑋工業端午、中秋各發2個月薪水，年終3.5個月加上老闆打賭的1個月獎金，累計每位員工該年多抱回8.5個月薪水，福利好到讓人眼紅。

  1. 採購經理王淑賢（右）曾和林健祥（左）打賭，2012年公司業績破紀錄，全體員工多拿8.5個月獎金。
  2. 員工餐廳環境十分舒適，所有空間、家具、燈具都由林健祥親自設計選購，另設書櫃也由林健祥提供各類書籍，可供員工借閱。

除此之外，林健祥還替表現好的資深員工啟動留財計畫，由他出資購買儲蓄險，額度從每年10萬到100萬元不等，6年期滿後送給員工當額外退休補貼，福利好到連中鋼員工都詢問是否有缺額，員工流動率不到2％。

林健祥愛閱讀和看電影，他會把買來的DVD和員工分享，不乏剛下檔的新片或經典電影。

偌大事業原想慫恿兒子接班，林健祥不惜開出10億元利誘，「他跟我說明年想攻讀博士，他的志向是研究地震預測，目標提早1分半偵測，可大幅減少損傷，我聽完後很震撼，反而變成我全力支持他。」

正在興建的三廠，林健祥幽默命名「博士廠」，當作紀念自己的辛苦打拚。

把一手爛牌變好牌，飲水思源的林健祥，2010年購入第二廠房，以父母之名命名，去年再斥資8億元打造第三廠房，取名「博士廠」，上梁儀式上還被貴賓新北市長朱立倫虧：「我也是博士，都不敢這樣自稱！」林健祥笑說：「一路走來太辛苦，當然要紀念一下自己！人百年後只能留下回憶，什麼都帶不走，何不活得快樂一點？」爽朗笑聲不絕於耳。


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關鍵字：鏡週刊,頭期款,林健祥,塑膠界台積電,宗瑋工業

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