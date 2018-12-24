公股銀行留不住年輕人　一銀30歲以下離職率66%最高

▲公股行庫員工平均年齡皆超過40歲。（圖／立委江永昌提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

公股行庫為何都留不住年輕人？立委江永昌今天(24日)在立法院財委會上公布數據，幾乎全體公股行庫員工平均年齡都超過40歲，若以30歲以下年輕人離職率來看，又以第一銀行65.99%最高。

江永昌今天公布數據，公股行庫跟民營銀行相比，公股行庫員工平均年齡高出許多。台銀平均43歲、土銀44.6歲、兆豐銀41.2歲、一銀43.2歲、華南43.1歲、合庫銀51.6歲、台企銀44.9歲。

相較於民營銀行，員工年齡平均最年輕屬玉山金32.3歲、台新金38歲、國泰世華36.3歲、富邦金39.5歲，另包括永豐、開發、新光銀、國票金、日盛金皆超過40歲。

▲民營金控以玉山金32.3歲最年輕。（圖／立委江永昌提供）

江永昌也公布30以下年輕人離職率，以一銀65.99%居冠，台銀57.78%其次，彰銀也高達57.53%，另華南、合庫、台企銀年輕人離職率皆超過4成。

江永昌認為，若這些公股行庫都留不住年輕人，銀行又有何未來可言？銀行要帶頭發展數位金融，若連年輕人都留不住，又要如何拚FinTech拉攏年輕客戶。

▲30歲以下離職率以一銀65.99%居冠。（圖／立委江永昌提供）