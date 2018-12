10具嬰屍被偷走做「古曼童」　公墓半夜傳出誦念聲…

▲泰國嬰兒的屍體竟然被偷走做成佛像。示意圖,與本新聞無關。(圖/取自免費圖庫PIXABAY)



國際中心/綜合報導

泰國清邁的班昌(Baan Chang)有處公墓發生盜墓情形,10個嬰兒墳墓的棺蓋全被撬開,裡面的屍體消失無蹤。由於泰國信仰當中,相信供養嬰屍做成的「古曼童」,可以替自己帶來好運或是發大財,因此這種暗黑法術在當地相當盛行,有些人甚至會用自己的鮮血餵養小鬼,但這種做法具有一定風險,如果不小心讓古曼童靈力太強大,主人就有可能會遭到反噬。

據《曼谷郵報》報導,普塔通松哥救援協會(Putthathum Songkor)在羅勇公墓區(Rayong cemetery)發現有些嬰兒墳墓的水泥塊被掀開了,這些被偷走的嬰屍大多是出生不久或早產而夭折的嬰兒。

據了解,每個月會有5到6具嬰屍埋葬在這公墓。附近居民表示,最近半夜會聽到敲擊水泥的聲音,還有人用柬埔寨語在誦念咒語,所以懷疑這些不見的嬰屍應該就是被拿去做古曼童了。

Not 10 but 15 baby corpses were stolen in Ban Chang district of Rayong says Putthathumsongkor Association rescue foundation. The foundation says all children were recently deceased. Baby corpses and foetuses fuel a very lucrative trade as their parts are used in good luck charms. pic.twitter.com/AYT6LHtX7O