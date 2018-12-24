ETF規模達7千億！國際股市震盪　這2種ETF比股票還夯



▲國際股市震盪劇烈，連戴托累台股表現，讓槓桿型、債券型ETF成投資人最愛。（示意圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

近年來證券市場上最受投資大眾歡迎、成長迅速的投資工具ETF，因具有低成本、風險分散及高透明度等優點，合計目前上市櫃ETF規模已達新台幣7,000億元，上市櫃ETF合計檔數逾250檔，不僅有追蹤台灣以及全球市場股債型，近期因金融市場震盪，讓許多策略面槓桿型、債券型的ETF紛紛竄出頭。證交所為更多的推廣ETF交易優點，已連續第四屆舉辦「ETF短片徵選」，並於今（24）日舉行頒獎典禮。

證交所副總經理林長慶表示，目前統計上市ETF檔數有110檔、上櫃有140檔，光上市ETF規模已達3,700億元，加計上櫃則高達7,000億的規模；而ETF占交易所上市成交值已達5.5%，因此已成為非常重要的金融商品，未來證交所會發行更多元ETF商品供投資人作選擇。

金管會證期局副局長蔡麗玲也表示，從2003年6月就開始第一檔ETF，每隔四年就以1,000億的成長速度持續壯大，目前ETF成交值高達6,586億。ETF也從原本只有追蹤台灣指數開始，到現在全世界指數都有追蹤，後來又加進策略面、槓桿型的ETF，不僅只有股票型，還有債券型、各樣策略面的類型，涵括的面向越來越廣。且因管理成本低、流動性好，蔡麗玲認為非常適合散戶投資，對於年輕族群來說也是特別好上手的投資商品。

投信投顧公會秘書長黃良瑞也表示，ETF它追求的是大盤Beta值，而投資個股是為追求超額的利潤，但不會挑的話，因此不管哪一塊市場你認為是有前景的，就可以去買ETF參與市場的發展。

而近日來美股在美宣布升息下持續重挫創低，各國股市都出現慘綠走勢，讓恐慌指數（VIX）創高，因此在此情況下，讓在證交所交易與美、日、陸、台等股價指數連動的槓桿型、債券型的ETF成投資人最愛，連帶激勵ETF整體成交值。

像是在台股交易、與各國連動的反向ETF，近日大漲；反觀與股價指數連動的正向ETF，近來股價跌跌不休。受到貿易戰的干擾以及全球經濟可能降溫的衝擊，也讓債券型ETF成為投資人資金避風港，成長規模達3169億元，緊追股票型。

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