多家國銀大陸分行用華為產品　金管會要求落實資安控管

▲多家國銀海外分行採用華為產品。（圖／記者戴瑞瑤攝，資料來源為立委徐永明）

記者戴瑞瑤／台北報導

華為公司的首席財務長、創辦人任正非女兒孟晚舟日前於加拿大被逮捕，就算華為一直否認與大陸政府有任何不正當的聯繫，但仍被多國擔憂洩漏資訊給大陸政府，紛紛禁用華為產品。但立委今天(24日)指出，包括華銀、合庫、一銀、彰銀等公股行庫的大陸分行，都使用華為產品。金管會主委顧立雄表示，公、民營的核心主機都沒有使用華為產品，若資安設備涉及「敏感性資訊」（例如：個資），要落實資安控管。

目前包括英國、美國、澳州等國都宣布禁用華為的產品，但台灣卻未禁止。今天立法院財委會上，立委徐永明指出，台銀、合庫、一銀、彰銀、台企銀等公股行庫都有用華為產品，絕大部分是大陸分行有採用華為產品。

金管會主委顧立雄表示，目前清查，國內公、民營銀行的核心主機都沒有使用華為產品，但若要規範銀行資安設備要用什麼廠商產品，目前還找不到明確的法律依據，公、民營銀也適用不同規範。

顧立雄說，公股行庫是要遵守政府採購法，依按照工程會的規定辦法採購；民營銀行除了依照NCC的網通通訊設備規範來做，其他還沒找到明確法律依據。目前只能要求安控基準，做環境的防毒軟體持續監測，若資安設備涉及「敏感性資訊」（例如：個資）就要特別做安全控管，像是反間諜、防毒軟體。