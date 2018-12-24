海關警戒線　倉儲業者管理疏失　關務署：考慮加重責任

▲關務署台北關（圖／翻攝自關務署台北關官網）

記者吳靜君／台北報導

財政部關務署今（24）日表示，有媒體報導，空運物流業員工多次與毒梟勾結，利用貨棧倉儲走私，5年內被查獲逾百億元毒品入境，另有槍枝、境外動物等違禁品，關務署對管理疏失的倉儲業者，也已進行行政處罰，且關務署已朝修法方向研議如何強化海關對於倉儲業者管理及加重其疏於管理時應負責任。

根據媒體指出，空運物流業員工多次與毒梟勾結，利用貨棧倉儲走私，5年內被查獲逾百億元毒品入境，另有槍枝、境外動物等違禁品；雖然涉案人員後來均遭法辦，但身為主管機關的關務署竟未對明顯有管理疏失的倉儲業者，進行行政處罰，或裁罰後隨意撤銷罰單，對業者毫無嚇阻作用，讓民眾質疑關務署無視國門洞開，縱放不法違禁品流入境內。

關務署今表示，旗下的台北關所轄四大倉儲所屬員工涉及重大走私等違規案件，均依法處理，並無包庇或縱放，其員工犯罪行為部分，均移送刑事偵辦，部分案件並已獲有罪判決；至於業者責任則依法個案核實審究。

倉儲業者所屬從業人員涉及私運行為時，依法尚難均推定為業者責任，又若以海關管理進出口貨棧辦法論究業者管理責任，僅得處以新台幣6,000元以上3萬元以的罰鍰，難生嚇阻作用。關務署已朝修法方向研議如何強化海關對於倉儲業者管理及加重其疏於管理時應負責任。

關務署說明，為杜絕走私不法，已陸續辦理各項精進貨棧管理作為，包括修正所有相關法規、業者應執行門禁管制措施如：進出倉間應經申請核准、設置監視錄影設備、辦理專責人員回流教育及退場機制、報關業及承攬業分級管理，並加強關員巡倉頻率、推動跨機關協同邊境管理、責成倉儲業者加強其員工考核及嚴密監控出口退關或退倉貨物等，另航警已於今年10月起增派警力支援遠雄自由貿易港區周邊治安巡邏，未來該港區亦規劃實施分區管理，以強化其安全。

有關107年5月華儲發生因華航運送過程錯誤，在台灣誤卸原應運至泰國及印尼之噴劑與榴彈發射器案，經台中關移送保二總隊報請台中地檢署確認無刑事責任後，案貨已運回桃園國際機場經台北關核准退運，該關將依關稅法等規定裁處相關業者。

另因應中國大陸非洲豬瘟疫情，海關已與防檢局各分局於機場及港口聯合檢查入境旅客手提及托運行李，並加強快遞及郵包貨物的查核。 維護進出口貨物安全是海關責無旁貸的使命，海關將持續強化對業者的監管作為，以確保貨物安全、維護國人身心健康。