川普改裝美墨邊境圍牆　這家鋼鐵台廠可望受惠　股價上攻

▲本季為大成鋼的產業淡季，法人預估本季營收季減6.8%，但在出貨利多下，仍可望年增12.6%。（圖／大成鋼提供）

記者林淑慧／台北報導

台股盤勢多空交戰，今（24）日大盤走跌，但鋼鐵類股的大成鋼，受惠於美國總統川普將美墨邊境的圍牆改裝，以鋼板鋼管穿透性強的藝術性裝置妝點，法人預估大成鋼可望直接受惠，帶動今日股價上攻，盤中最高來到43.7元、漲幅近1%。

隨Fed（美聯準會）升息有望近尾聲，國際熱錢重返新興市場可期，法人指出， 12月以來，外資持續站在賣方，態度偏向保守觀望；不過，盤面上仍然有包括華航、光寶科、中鋼、瑞儀、臻鼎-KY 、泰碩、統一、台灣大、大成鋼等個股，獲外資逆勢買超，股價周漲幅逆勢勝大盤，表現不俗。

▲大成鋼日前宣布併購美國鋁業工廠，構成完整的鋁業的產業鏈整合。（圖／記者劉姵呈攝）

其中，受惠鋁捲板明年出貨成長動能強勁，法人看好大成鋼明年營運可望上攻。法人指出，大成鋼向美鋁簽訂兩年每月1.1萬噸鋁捲板的供貨合約，預計明年4月交貨，屆時大成鋼每月鋁捲板的採購量，將由目前的2.3萬噸成長至3.4萬噸，預估大成鋼明年全年鋁捲板出貨上看38.4萬噸，年增26.2%，可望挹注公司營運表現。

依據財報，大成鋼11月營收為61.37億元，年增4.41%、月減21.28%；今年前11月累計營收為782.59億元，年增32.86%；法人預估，大成鋼在本季雖進入產業淡季，本季營收預估將季減6.8%，但在出貨利多下，仍可望年增12.6%。