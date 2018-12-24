經濟衰退來了？華爾街嚇怕　經濟學家卻氣定神閒

▲經濟衰退的可能性肯定會攀升，經濟學家們可能根本沒有看到這一點。（圖／Pixabay）

財經中心／綜合報導

受到大熊圍困，道瓊指數下滑4000點、納斯達克指數陷入雄市、原油暴跌，以上這些慘烈的戰役全部都在3個月內發生。簡而言之，投資人的表現簡直像經濟衰退即將到來，但許多經濟學家卻認為經濟衰退還遠得很。

是的，2018年的增長消退，主要風險全都迫在眉睫，包括聯準會的錯誤決策以及美中貿易戰的生及。儘管如此，一些資深市場人士仍認為，華爾街的恐慌來得太早，衰退至少要到2020年才可能發生。不過CNN認為，實情卻是，經濟學家通常看不出即將到來的衰退。

Invesco全球市場策略師Kristina Hooper表示，股市很有趣，它是一個不尋常的指標，很容易受到情緒的支配，「我們必須小心，不要認為我們正陷入衰退。」這是一個新的提醒，股市並不是經濟學。

經濟衰退的可能性肯定會攀升，經濟學家們可能根本沒有看到這一點。PIMCO預估，未來一年經濟衰退的可能性為30%，是整個經濟預測圈子中的最高值。但這仍然意味著經濟不衰退的可能性達70%。

高盛（Goldman Sachs）經濟學家認為，2019年經濟衰退的可能性僅10%。首席美國股票策略師David Kostin本月在客戶報告中表示，預計美國目前的擴張將在未來幾年持續。

當然，市場可不是這麼說的。

自經濟大蕭條以來，那斯達克指數上周暴跌至它的第一個熊市。道瓊工業指數則經濟了它自2008年以來最糟糕的一周，標普500指數的牛市顯然正處於圍困之中。投資人對經濟增長放緩及過度激進的聯準會感到擔憂。

所以到底是什麼導致了經濟學家與投之人間的這種分歧呢？一個可能的音入就是，華爾街迷上了寬鬆貨幣，這是一股10年後逐漸消退的強大力量，聯準會在3年內升息了9次。Hooper表示，「聯準會對成為一個撫慰的保母不感興趣。」聯準會也將其龐大的資產負債表縮減近5兆美元，進一步消耗了榨取風險資產的流動性。

歷史經驗顯示，如過經濟學家是正確的，衰退並未到來，那市場就還有增長的空間。