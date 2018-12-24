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內需股卜蜂、大成迎產業旺季　股價逆勢走高

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▲大成集團副總裁韓家寅（圖右）表示，大成今年擴大多元布局，積極跨入消費食品通路，開出檀島咖啡全球第一家外帶店。（圖／檀島提供）

▲大成集團副總裁韓家寅（圖右）表示，大成今年擴大多元布局，積極跨入消費食品通路，開出檀島咖啡全球第一家外帶店。（圖／檀島提供）

記者林淑慧／台北報導

內需股進入產業旺季，國內肉品大廠卜蜂、大成今（24）日股價逆勢走高，盤中最高分別來到55.9元、34.85元；其中，卜蜂日前法說會釋出AI人工智慧自動化飼料廠將於後年量產的利多消息，吸引買盤持續敲進，帶動近期股價走勢強勁，今日盤中漲逾2%。

法人指出，隨各地氣溫逐漸下降，為概念股帶來季節性需求，近期表現不俗的食品股以卜蜂及大成等維持強勢，備受法人青睞。

▲台股今天走跌，食品族群的卜蜂、大成因雞肉內需升溫，股價逆勢抗跌。圖中為卜蜂食品董事長鄭武樾。（圖／記者林淑慧攝）

▲台股大盤今日走跌，食品族群的卜蜂、大成因雞肉內需升溫，股價逆勢抗跌。圖中為卜蜂食品董事長鄭武樾。（圖／記者林淑慧攝）

近期非洲豬瘟議題持續延燒，全台繃緊神經防疫大作戰。肉品大廠台灣卜蜂企業董事長鄭武樾日前在法說會上表示，非洲豬瘟很有可能進來台灣，卜蜂已擬定如豬場入場防疫等六大措施應戰，以加強全台防疫系統，化危機為轉機。

另外，卜蜂為提升飼料產能，今年2月耗資16億元打造AI人工智慧自動化飼料廠，鄭武樾指出，新廠年產能上看48萬公噸，規劃於2020年第1季完工量產，初期年產能約24萬公噸，可望提升市占率二成以上。

▲香港老店檀島咖啡餅店插旗台灣。（圖／檀島提供）

▲香港老店檀島咖啡餅店插旗台灣。（圖／檀島提供）

今年擴大多元布局的大成集團，在消費食品與自有品牌通路上有一定表現。瞄準餐飲外帶市場商機，大成22日在微風南京商場1樓，為旗下代理品牌「檀島咖啡」開出全球第一家外帶店，未來將鎖定百貨、交通轉運站等商圈積極展店，預估一年展店上看5家，可望挹注集團獲利表現。

法人表示，大成集團的多元佈局，使獲利受原物料行情波動的影響降低，旗下自營食材及食品調理據點，加強分點擴張，預估大成旗下加工食品全年營收可望有雙位數成長，營收可望從去年的10億元倍增至20億元，前景審慎樂觀。

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關鍵字：食品股,卜蜂,大成,檀島咖啡

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