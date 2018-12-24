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【防堵非洲豬瘟】文青別鬼扯／誰才是真正的豬隊友？

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▲政府輔導養豬戶落實廚餘高溫蒸煮。（圖／取自嘉義縣政府）

●文青別鬼扯 / 堅持用人話詮釋農業，力抗用鬼話想像農業。

各位鬼友，你們覺得非洲豬瘟防治的豬隊友是誰？攜帶香腸入境的旅客？還是另有他人？

還記得四年前【文青別鬼扯】曾呼籲政府正視畜禽疫病的問題，一定要透過政策導引逐漸淘汰那些完全不符合現代食安規格要求的小場，同時提升畜禽產業水準。結果哩？結果當然是狗吠火車、貓喵高鐵啊！然後呢？然後三年前的禽流感風暴，搞到台灣的鵝肉產業整個瓦解。當時產業損失與事後的政府補償，就損失了50億。

後來在2016年時，【文青別鬼扯】則要求政府儘速解決已延宕超過18年的口蹄疫問題。感謝當時農委會終於聽進去了，台灣的養豬業也進入拔針階段。

此次在政府的努力宣傳下，大家終於重視畜禽疫病的問題，這確實是好現象。但對多數豬農而言，每天新聞不斷報導誰偷帶香腸、誰被罰20萬，其實對產業幫助不大。政府面對非洲豬瘟，若要玩真的，就該嚴格禁止「廚餘養豬」。

防疫，停止廚餘餵豬

為啥呢？我們先講個簡單的觀念。大家都知道，預防感冒要做的事其實很多。除了戴口罩是個方法外，平日常洗手、保持清潔衛生、良好生活作息，才是治本之道。此次嚴格禁止境外肉品攜入，就只是幫養豬產業戴口罩，但並未真正改善養豬產業的體質。

現在舉國上下都努力宣導不要帶肉品的原因，就是怕帶有非洲豬瘟的肉品進入台灣。但大家有沒有想過一個簡單的問題：

香腸是人吃的，干豬屁事啊？

如果香腸都被人吃的乾乾淨淨，病毒當然不會影響到台灣豬。但如果沒吃乾淨、被當成廚餘，然後又被台灣豬吃掉，台灣豬就會感染非洲豬瘟了。

此波非洲豬瘟最早是在東歐國家爆發，當時主要的傳染途徑都是野豬。其後從東歐傳到俄羅斯，再傳到中國大陸，一路從東北、華北、華中，現在到了福建。而進入中國大陸後，之所以能迅速由北往南傳播，靠的就是廚餘。面對這個問題，中國大陸當局也很頭痛。沒辦法，中國大陸還有成千上萬的小農戶養豬模式，可能只養個數頭到幾十頭豬而已。為了省錢，平時也都是吃廚餘。人家是把小孩當豬養，這些農戶養豬也還真的是把豬當豬養，根本就隨便亂餵，完全不管防疫安全問題。

▲廚餘必須要以90度的高溫、蒸煮一個小時，才能完全殺死非洲豬瘟病毒。（圖／取自嘉義縣政府）

廚餘養豬其實是非常傳統古老的模式。用廚餘餵豬，就如同種菜還用糞尿施肥一樣。由於廚餘是許多病菌的媒介，所以許多歐美國家早在半個世紀以前就禁止廚餘養豬了。

台灣雖然沒有明令禁止廚餘養豬，但卻規定廚餘被需蒸煮殺菌後，才能餵豬。而根據研究，廚餘必須要以90度的高溫、蒸煮一個小時，才能完全殺死非洲豬瘟病毒。但現在問題來了，台灣有沒有廚餘養豬戶？有，而且還不少，全台共有2,045場，而這些場的規模都非常MINI，通常幾十頭或2、3百頭而已（大家要知道，現在養豬場若沒有個5千頭或1萬頭豬，出去還會被人笑）。

為何無法全面以飼料代替廚餘

請問這些廚餘養豬戶有沒有按照規定蒸煮呢？雖然環保署最近稽查的資料說幾乎都有，但業界的人都知道幾乎完全沒有！

為何呢？第一， 省燃料費用。第二， 許多豬農都認為，反正這些餐廳、學校廚餘本來就是熟的，不是生的，沒啥必要煮。第三，每當蒸煮這些廚餘，必定會產生噁心的酸臭味，或冒出一堆白煙，然後附近居民就會跟環保署檢舉，廚餘養豬戶就會吃罰單了。

如果大家看到這些廚餘養豬戶的蒸煮設備的照片，就知道他們的生產與衛生水準有多低了。倘若非洲豬瘟病毒真的不幸進入台灣，再透過廚餘傳播，整個養豬產業就可能整個崩解。當我們以最高的國安標準查緝入境旅客所攜帶的物品時，卻用如此低劣的標準處理養豬產業，大家有沒有覺得很奇怪？

所以，現在對88%的飼料養豬戶而言，境外查驗只是治標，真正治本的作法就是全面禁止廚餘養豬。廚餘養豬問題不解決，就算度過了非洲豬瘟，日後還會有其他病毒風險。

不過，現在政府的政策就很怪，居然不肯好好透過此次機會，勸導廚餘養豬戶離牧或轉型升級。這就跟媽媽只叫小孩好好戴口罩，卻不肯買肥皂一樣。許多養豬戶不斷陳情，甚至還有飼料養豬戶提出大家一起出錢，共同出錢幫忙廚餘養豬戶轉型升級的建議。但很奇怪，農政單位還是不敢有所作為，只願意把心思花在網路與媒體宣傳，告訴大家不要攜帶肉品入境。

88%的養豬戶都希望國人未來還能吃到美味的滷肉飯，但滷肉飯的生死卻被12%的小眾所綁架了。

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●本文獲作者授權，轉載自《文青別鬼扯》臉書。以上言論不代表本網立場，88論壇歡迎多元的聲音與觀點，來稿請寄：editor88@ettoday.net

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