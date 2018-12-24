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民進黨中生代、跨派系的地方諸侯

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▲民進黨主席參選人卓榮泰。（資料照／記者季相儒攝）

●林原／旅加學者，歷史學博士。

民進黨在此次地方選舉大敗而蔡英文辭去黨主席後，行政院秘書長卓榮泰被鄭文燦、黃偉哲、潘孟安、林智堅、翁章梁、林佳龍、陳其邁共同推薦參選黨主席（他已登記參選）。此事觀察角度非一，包括派系、世代等。這七人確實來自不同派系，比如鄭文燦、潘孟安屬於新潮流，林佳龍為正國會龍頭，而陳其邁等被看作英系，這樣卓榮泰（屬於謝系）可以被視為得到跨派系支持。

不過，七人固然分屬不同派系，但未必能「涵蓋」民進黨所有派系。另外，吳乃仁「退黨、退流」暴露出新潮流內部已出現矛盾，而鄭文燦真能完全代表新潮流否？段宜康是否有其它想法？

另一方面，鄭文燦、黃偉哲七人都被看作中生代。而鄭文燦在其臉書推薦卓榮泰之文「中生代謙卑反省、共同承擔責任」中提到：「作為黨內中生代的我們，除了謙卑反省，我們更將共同扛起責任」。可見他也強調了自己與其他六人的中生代身份，並將卓榮泰稱為中生代「大師兄」。

卓榮泰生於1959年，而參與此次推薦的新竹市長林智堅比他小16歲——不過他們都能被看作中生代。而卓榮泰與蔡英文年齡相差不到3歲，不知蔡是否也可被視為（或自認為）中生代？這或涉及中生代的「上限」與「下限」究竟該如何確定，在此問題上黨內又該由誰說了算的問題。

中生代、跨派系共同推薦

不過，以卓榮泰為標準，朱立倫的問題（「我今年57歲算哪一代」）倒是有答案了——他比卓還小2歲。倘若國民黨以後強調世代交替（只是假設），朱立倫也不致陷於「被動」。卓榮泰與林智堅都被視為中生代，朱立倫也可認為他與江啟臣都屬於中生代。

用「跨派系」、「中生代」來觀察七人共推卓榮泰一事有一定道理，但它還可以從另一角度分析——那就是這些人都是地方諸侯（或地方實力派人士）。在民進黨此次大敗後保住的6縣市中，其中5縣市首長參與推薦卓榮泰。另外兩人中，林佳龍是現任縣市長但爭取連任失敗，而陳其邁在高雄市長選戰中落敗——但他也可被視為地方實力派人士（以後或許還會參選市長）。只有目前代理民進黨主席的基隆市長林右昌，未與其他縣市長以及陳其邁一起參與推薦卓榮泰。

諸侯發聲　卓榮泰當選機率高

民進黨的地方諸侯們在黨主席選舉中發聲了，卓榮泰當選黨主席機率應較高。以後還需留意的是，這些地方諸侯們是否也會在民進黨黨內總統初選中發聲——這其實不比研判卓榮泰是否屬於「保皇黨」（他自己否認這一點）次要。

至於國民黨，在此次地方選舉中大勝，共拿下15縣市。此後如果地方諸侯們在特定議題上共同發聲，也能對黨內政治產生重要影響。國民黨在勝選後，並不存在黨主席改選問題。不過，明年國民黨要面對黨內總統初選提名問題——到時也要看這些地方諸侯們是否會共同表達自己的意見。這裡尤其值得注意的是高雄韓國瑜、新北侯友宜以及台中盧秀燕的動向。重要的三都首長，說話肯定引人關注，倘若聯合發聲就更不尋常（他們在選舉期間已經搞過禿子、探子、燕子三都合體之類）。

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