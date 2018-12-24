LINE Pay盜刷案不提供檢調資料　金管會警告「純網銀審查扣分」

▲LINE純網銀申請恐因為LINE Pay盜刷案受到影響。（圖／記者樓菀玲攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

北市萬華區日前發生LINE PAY被盜刷案，檢方要求LINE公司提供相關資料卻被拒絕。立委指出，LINE打算申請純網銀，萬一未來純網銀發生重大事件，難道能不配合調查嗎？金管會主委顧立雄今天(24日)表示，這次LINE Pay事件會納入LINE申請純網銀的考慮。

陳姓男子的信用卡在2017年4月間，被人綁定LINE Pay在萬華區多間超商盜刷了4次，損失金額高達1萬1360元，陳男向警方報案，表示沒有使用過LINE Pay，不清楚到底為何會被盜刷。但檢方調查期間，指出LINE公司因為帳號由日本總公司管理，無法提供申請LINE帳號的姓名。

今天立法院財委會上，立委徐永明指出，LINE出包卻不配合調查，金管會還敢給純網銀執照？依照純網銀審查標準，在「管理機制妥適性」上佔30%，「金管會這項要給幾分？應該給零分啦！」

金管會主委顧立雄回應，這次LINE Pay事件，會納入LINE申請純網銀的考慮因素之一。

顧立雄會中受訪表示，針對這次LINE Pay盜刷案，現在是請合作銀行中信銀行配合處理，要銀行去要求這些相關的LINE Pay資料，正請中信提出報告到金管會，目前還沒接到中信報告。我最後接到的訊息，還沒有收到說LINE到底是都不肯給，還是在什麼條件下可以給，要再做進一步了解，「原則上不可以不給(檢調)！」

但LINE若做純網銀，未來若有發生類似狀況怎麼處理？顧立雄說：「當然這個會列為扣分。」任何個資放在國外，都會有這個問題，所謂的雲端資料相關存取的權限，對資料的一個控制性，然後萬一雲端的服務中止的時候，要怎麼去取回，然後要確保能夠刪除再儲存等等，一旦跨境做資料傳輸，以後多少會有這個問題，所以當然要例入審查項目。

顧立雄強調，像Apple Pay等都跟國內的信用卡相關組織來合作，也許在查核的過程中比較不容易，那LINE Pay這種所謂用QR Code掃碼支付，銀行端怎麼去確保這個對客戶資料掌握，這是要去了解的。

LINE Pay團隊則在20日發聲明，指今年8月23日收到地檢署來函，已經在8月31日針對地檢署所提的問題詳實回覆，地檢署來函時，請LINE Pay協助查詢「有無顧客曾使用非LINE Pay會員信用卡的服務」，僅提供信用卡卡號和手機門號，LINE Pay無法僅從這兩項資料比對岀交易紀錄。若地檢署來函時，能提供更完整的資料和正確陳述事件，十分願意配合檢方的刑事偵查需求。