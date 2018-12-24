30年研究計畫中斷！日退出國際捕鯨會　南極海捕鯨資格將被取消

▲日本如果真的為了商業捕鯨退出國際捕鯨委員會，那麼將失去南極捕鯨資格。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

日本政府日前投下震撼彈表示，為了重新開放商業捕鯨，不排除將退出國際捕鯨委員會（IWC），引發喧然大波。事實上，日本早在9月舉行的國際捕鯨委員會總會上就提案重新開放部分品種的商業性質捕鯨行為，但卻以贊成27票、反對41票闖關失敗。而日本如果真的退出國際捕鯨委員會，那麼現在在南極海的研究性質捕鯨行為恐怕也將被迫中斷。

根據《日本放送協會》報導，南極海域內的研究性質捕鯨行為只有國際捕鯨委員會會員國才能夠進行，因此日本如果真的退出該會，恐將全面停止在南極海域內的獵捕行為。國際捕鯨委員會在1982年通過暫停商業捕鯨行為的表決案，此後日本在1987年起，以研究南極海小鬍鯨數量為由，持續進行研究性質捕鯨行為。

日本以把握小鬍鯨正確資源數量為由，30年來持續在南極海進行捕捉作業。外界分析，日本一旦退出該國際捕鯨委員會，研究計畫勢必將迎來一大轉折點。國際捕鯨委員會是根據國際捕鯨管制公約，以保護鯨類資源與限制捕鯨產業發展為目的，在1948年所設立的國際機關，日本則在1951年加入該組織。

另一方面，日本9月曾經在國際捕鯨委員會總會上提案，鑒於部分鯨種的數量已經足夠，希望能夠重啟該鯨種的商業性捕鯨行為，但該提案被否決。日本等支持捕鯨的國家與澳洲等反對捕鯨國形成嚴重對立，雙方陷入膠著狀態，因此日本認為，如果在有會籍的狀態下，恐怕無法重新展開商業捕鯨行為，決定退出國際捕鯨委員會。