幫倒忙？美財長出來安撫市場　反而引發疑慮

▲梅努欽出面向各大金融界保證市場目前流動性良好，但事實上，根本沒有人質疑流動性的問題。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）可能有意消除各界對股市暴跌的擔憂，以及對撤換聯準會主席的疑慮，出面向各大金融界保證市場目前流動性良好。

然而，問題來了，為什麼梅努欽要回答一個根本沒人問的問題？即使股市近期出現下滑，流動性緊縮會新的金融危機也都並未出現在市場上，梅努欽的說法難道是暗示流動性真的出了問題？

梅努欽週日下午在推特發文稱，他們已經召集了美國6大銀行的執行長，這些執行長「證實他們有充足的流動資金可供於消費者、企業及其他所有市場運作。」另外還表示，梅努欽周一將和總統以金融市場工作組主席的身份召開電話會議。

由於美國股市已連續數周下滑，加上聯邦政府自周六已來部分停擺，許多市場觀察人士納悶，是否出現了更多他們尚未意識到的系統性問題。

宏利資產管理主管Nathan Thooft說：「我初步的直覺是這不一定是個壞消息，因為我認為這不只是典型的年底前布局調整，而有更大、更廣的問題。」「當投資人看到它時。我認為他們不會將其視為『哦，這是導致催化劑轉向市場的優點。』」

財政部發言人表示，梅努欽致電6家銀行的執行長，因為他認為市場波動劇烈，與主要市場參與者進行對話及召開工作組會是謹慎之舉。該工作組成員包括聯準會、證券交易委員會及商品期貨交易委員會的官員，正是因應美股1987年大崩盤而成立的。

部分人認為財政部的回應反而增加了危機感，歐亞集團（Eurasia Group）總裁Ian Bremmer表示，財政部在周日致電最大幾家銀行的高級主管，以確認他們有現金可以放貸，「這完全不是能振奮人心的事」。