張競／北京超越東京，日本自信重挫──解析聯合國預算真相

▲中國分攤常規預算的比例超越日本。（示意圖／達志影像／美聯社）

●張競／中華戰略學會研究員。

12月21日聯合國透過預算會議正式決議，北京所提供聯合國經常行政運算資金額度，首度超越東京成為第二大經費捐助國。儘管與美國相較仍然差距甚遠，但自從1983年開始，日本超越當時蘇聯成為聯合國第二大金主，直到現在才被中國大陸取而代之。

聯合國經常行政預算是每三年檢討一次，其係根據各國國民收入毛額（GNI：Gross National Income），在綜合考量各國債務負擔狀況，透過極為複雜公式計算，才決定各個會員國所應支付額度。不過經常會有國家願意以捐助方式，承擔較高百分比資金需求額度，來解決聯合國有時會面臨之財務調度困境。

各國媒體在報導此項新聞時，都提到東京多年來不斷以其承擔大量預算額度為理由，爭取安全理事會常任理事國席次；甚至還為此與印度、巴西及德國相互聲援，而且再加上鼓動巴基斯坦、義大利、南韓以及阿根廷，組成「團結為共識」（Uniting for Consensus）連線進行遊說，但多年來毫無所獲。

不是銀子多就能呼風喚雨

如今國家財力與大陸相較開始下滑，連聯合國經常性行政預算金主排名都落於其後；東京政界對爭取成為常任理事國，開始感覺希望渺茫，整體士氣受到嚴重打擊。其實當年日本承擔聯合國行政預算額度曾高達20%，不過聯合國畢竟不是什麼株式會社，不是誰拿銀子多，就可呼風喚雨，東京如今夢醒，內心更是難過。

但日本社會從頭到尾就對整個聯合國資金結構有所誤認，所以才產生如此不切實際期待。聯合國從開張至今，所有下屬國際組織及重大計畫作業單位，各個預算體系都是獨立運作，所以整個聯合國體系下，有好多本不同帳簿，其收支過程不具任何關係，也不會互相影響。

而東京只是在承擔聯合國經常性行政運算上，曾經是排名第二金主，而其政府高層誤導其國民，讓其認為日本已在國際社會承擔重責，所以才會認為該國應當從支票簿外交（checkbook diplomacy）獲得適當回饋，而不要當冤大頭。但東京政治人物自始至終就未對其國民說明事實，此種誤解恐怕永遠不會被澄清。

事實上，聯合國維和行動（UN Peacekeeping Operations）、聯合國兒童基金會（UNICEF: United Nations Children’s Fund）、世界糧食計劃署（WFP: World food program）、聯合國開發計劃署（UNDP：UN Development Program）、聯合國難民事務高級專員辦事署（UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees）以及世界衛生組織（WHO: World Health Organization）等機構與專案，本身經費都相當可觀，有些並不亞於聯合國經常性行政預算額度。

未曾大肆宣揚

依據2014-2016年統計聯合國各個機構與專案計畫預算總和後，其承擔金主排名美國仍然居首，並且高出後面三名金額總和，英國排名其次，日本排名第三，而中國大陸不過排名第九；因此北京雖然在聯合國經常行政預算承擔額度上超越日本，但卻未曾大肆宣揚，顯然大陸是知道本身對於國際社會所承擔負荷，還有待繼續努力，才能獲得較佳發言地位。

不過中國大陸確實是在努力追上，2016年開始其所承擔維和行動預算就開始超越日本，成為排名第二金主，但整體說來，距離美國仍有極大差距。其實各個國家都必須認清本身實力高低，更要讓國民理解其在國際社會地位所在，為求國內政治消費與選舉票房，遠赴重洋到國際組織前面抗爭撒野，恐怕才真是誤國誤民愚蠢至極！

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