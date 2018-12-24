　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
雲論 雲論焦點 政治 學運 大選 兩岸 | 國際 | 公義 | 教育 | 社會 | 藝文 | 影評 | 其他

張競／北京超越東京，日本自信重挫──解析聯合國預算真相

加入雲論，掌握更多最新觀點！

▲中國分攤常規預算的比例超越日本。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲雲論作者張競（圖／張競提供）

●張競／中華戰略學會研究員。

12月21日聯合國透過預算會議正式決議，北京所提供聯合國經常行政運算資金額度，首度超越東京成為第二大經費捐助國。儘管與美國相較仍然差距甚遠，但自從1983年開始，日本超越當時蘇聯成為聯合國第二大金主，直到現在才被中國大陸取而代之。

聯合國經常行政預算是每三年檢討一次，其係根據各國國民收入毛額（GNI：Gross National Income），在綜合考量各國債務負擔狀況，透過極為複雜公式計算，才決定各個會員國所應支付額度。不過經常會有國家願意以捐助方式，承擔較高百分比資金需求額度，來解決聯合國有時會面臨之財務調度困境。

各國媒體在報導此項新聞時，都提到東京多年來不斷以其承擔大量預算額度為理由，爭取安全理事會常任理事國席次；甚至還為此與印度、巴西及德國相互聲援，而且再加上鼓動巴基斯坦、義大利、南韓以及阿根廷，組成「團結為共識」（Uniting for Consensus）連線進行遊說，但多年來毫無所獲。

不是銀子多就能呼風喚雨

如今國家財力與大陸相較開始下滑，連聯合國經常性行政預算金主排名都落於其後；東京政界對爭取成為常任理事國，開始感覺希望渺茫，整體士氣受到嚴重打擊。其實當年日本承擔聯合國行政預算額度曾高達20%，不過聯合國畢竟不是什麼株式會社，不是誰拿銀子多，就可呼風喚雨，東京如今夢醒，內心更是難過。

但日本社會從頭到尾就對整個聯合國資金結構有所誤認，所以才產生如此不切實際期待。聯合國從開張至今，所有下屬國際組織及重大計畫作業單位，各個預算體系都是獨立運作，所以整個聯合國體系下，有好多本不同帳簿，其收支過程不具任何關係，也不會互相影響。

而東京只是在承擔聯合國經常性行政運算上，曾經是排名第二金主，而其政府高層誤導其國民，讓其認為日本已在國際社會承擔重責，所以才會認為該國應當從支票簿外交（checkbook diplomacy）獲得適當回饋，而不要當冤大頭。但東京政治人物自始至終就未對其國民說明事實，此種誤解恐怕永遠不會被澄清。

事實上，聯合國維和行動（UN Peacekeeping Operations）、聯合國兒童基金會（UNICEF: United Nations Children’s Fund）、世界糧食計劃署（WFP: World food program）、聯合國開發計劃署（UNDP：UN Development Program）、聯合國難民事務高級專員辦事署（UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees）以及世界衛生組織（WHO: World Health Organization）等機構與專案，本身經費都相當可觀，有些並不亞於聯合國經常性行政預算額度。

未曾大肆宣揚

依據2014-2016年統計聯合國各個機構與專案計畫預算總和後，其承擔金主排名美國仍然居首，並且高出後面三名金額總和，英國排名其次，日本排名第三，而中國大陸不過排名第九；因此北京雖然在聯合國經常行政預算承擔額度上超越日本，但卻未曾大肆宣揚，顯然大陸是知道本身對於國際社會所承擔負荷，還有待繼續努力，才能獲得較佳發言地位。

不過中國大陸確實是在努力追上，2016年開始其所承擔維和行動預算就開始超越日本，成為排名第二金主，但整體說來，距離美國仍有極大差距。其實各個國家都必須認清本身實力高低，更要讓國民理解其在國際社會地位所在，為求國內政治消費與選舉票房，遠赴重洋到國際組織前面抗爭撒野，恐怕才真是誤國誤民愚蠢至極！

 熱門推薦文》
►拼命造潛艦　無法善後，就別上馬

►看更多【張競】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場。論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

ET快訊
人妻誤判「避孕器剛好拿掉」　急line小王：算日期是你的
他買自強號靠窗　阿桑占位看宮廷劇斜眼嗆：愛計較餒
最狂「16台結婚禮車」一字排開！網驚：這比超跑還難找

關鍵字：雲論,張競,雲論張競,中國,日本,聯合國,北京

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
加入雲論，掌握更多最新觀點！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 論壇最新 全站最新

【拼命造潛艦】張競／無法善後　就別上馬

張競／美中貿易新招：管制新科技？　言之過早　

謝金河／全球股市出現「新轉折」　狂殺漸近尾聲？

立馬度／別急著複製上一代的經驗　這樣走跳小心被淘汰！　

織田紀香／不想看錯人：對人不偏見，對事有定見

黃竣民／海軍對美採購無人機，曙光乍現？

小花媽／職場上年輕+女性=被消失　台灣女性：妳可以自由，在家自由

民進黨中生代、跨派系的地方諸侯

張競／北京超越東京，日本自信重挫──解析聯合國預算真相

【蘇啟誠輕生】李艷秋／謝長廷，太醜陋了

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

警專生夢魘變貪食蛇真人版！ 升旗典禮集合...網：好療癒

《小幸運》+《愛情的模樣》超賺　五月天合體田馥甄「要公投」！

《Despacito》小提琴版還能這樣演奏！　Henry改編再加《不可能的任務》主題曲

林俊傑見19歲女參賽者　衝動忍不住：我想認識妳

民進黨中生代、跨派系的地方諸侯

張競／北京超越東京，日本自信重挫──解析聯合國預算真相

【蘇啟誠輕生】李艷秋／謝長廷，太醜陋了

下班族／聖誕節交換禮物，買好了嗎？

香功堂主／《水行俠》：吃粗飽，大碗滿意

德機場「25秒通關」歸功於他？　 駐德代表：我們只是1顆小螺絲

上市櫃掛牌路艱難！賀鳴珩：財務性商品掛牌為2019年推動重點

影／屏東萬丹泥火山爆發　滾燙泥漿挾火焰...路損玉米田毀　

智慧音箱、手機佳評如潮　分析師看好Google硬體收入增長

BMW與賓士要組「雙B復仇者聯盟」？未來可望聯手打造全新底盤平台

買房贈頭期款、每年多8.5個月薪　「塑膠界台積電」福利好到擠破頭

早晚溫差大　宜縣衛生局：3歲以下嬰幼兒儘快打流感疫苗

宜蘭三星免費公車橘線元旦上路　公開徵選2司機

諸羅山盃／山梨預賽過關　教練：台灣在整合上差了一點

酸甜滋味撲鼻來！GLAMGLOW這次把百香果變成晚霜了

論壇熱門新聞

北京超越東京，日本自信重挫──..

李艷秋／謝長廷，太醜陋了

陳國祥／朱立倫一馬當先　何不徵..

只靠輕軌　淡水的交通還是不會好..

郭正亮／台灣跟國際樂園說bye..

民進黨中生代、跨派系的地方諸侯

香功堂主／《水行俠》：吃粗飽，..

【聲林之王】與聽眾同在：一場跨..

【蘇啟誠輕生】蔡詩萍／逼死的是..

《一屍到底》／向導演致敬！　神..

貿易戰持續惡化　「兩岸一家親」..

洪仲清／為什麼要讓孩子為自己負..

【區塊鏈風潮】盧希鵬／有還錢，..

馬西屏／「九二共識」真的很好懂..

更多熱門

相關新聞

李艷秋／謝長廷，太醜陋了

一名外交官之死，不能只有謊言，沒有真相，敬告謝長廷和外交部，別再胡說八道、混淆視聽，蘇處長正在背後看著你們，家屬手上的證物隨時可公布，大家都在看，你們這些人可以噁心到什麼程度？可以醜陋到什麼地步？

聯合國預算分攤：中國超越日本

日第6起豬瘟案例　愛知縣野豬感染亡

台灣人「最愛去國家」排名出爐！

他護航謝長廷　被網爆：IP是政府

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

北部5縣市豪大雨特報！跨年連假全台有雨

胡歌深夜被爆領證結婚！

狗護主遭近距爆頭　倒地後還搖尾

蔡康永罕見動怒！犯錯同事躲著哭

1個月瘦5kg！花椰菜飯減肥專家激推

小三女裝咳想蹺課　醫生爸說11字抓去上學

快訊／三重超商店員遭砍　凶手狂追200m

昆凌炫2.5萬元「少女老爹鞋」

到府教做湯圓！他順手24道菜網全跪

嚴立婷躺床　長直嫩腿太犯規！

楊小黎曬舊照驚見「港台16男神」

約3友變一人旅行　桃園妹：一次就怕了

12星座「離婚排行榜」大公開

她分析「渣男才有5大特徵」網友哭

蕭敬騰真停用IG臉書！經紀人心疼

更多

最夯影音

更多

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面