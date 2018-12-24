寧願收到現金！5大超雷聖誕交換禮物大公開　陳年老梗別再送

▲聖誕節將至，上班族票選前5大超雷交換禮物，其中又以玩偶娃娃奪下冠軍。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者紀佳妘／台北報導

隨著聖誕節即將到來，不少人和朋友「交換禮物」享受佳節氣氛，根據人力銀行調查，近5成上班族曾與同事玩過交換禮物，其中現金、智慧型手機等最受青睞，而玩偶娃娃、巧克力等成為心目中超雷禮物；另有7成1上班族計畫要去吃聖誕大餐，平均預算落在2578元。

根據yes123求職網最新調查，有43.6%的上班族曾經與「同事」交換過聖誕禮物，其中56.9%自認收到的禮物「超值」，代表覺得「不超值」的佔43.1%；在今年送禮方面，有64.7%的人計畫送聖誕節禮物給親友，平均一件的預算為3725元，若以全體受僱就業者906.2萬人估算，聖誕禮物商機約有218.4億元。

有趣的是，進一步詢問上班族心目中最想收到的前5大聖誕禮物，依序為「現金」、「智慧型手機」、「國外旅遊行程」、「平板電腦」以及「百貨禮券」；反觀最不想要收到的聖誕禮物則為「玩偶娃娃」、「花束」、「巧克力」、「卡片」、「名牌包」。

▲聖誕節即將來臨，許多人會利用假期與親友團聚、交換禮物和享用大餐。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

調查也發現，高達7成1的上班族計畫去吃一頓聖誕節大餐，其中又以美式料理最受青睞，再者是其他異國料理、日式料理及歐式料理，緊追在後的是台式或中式料理，不過也有人選擇在家自製料理，平均來看，一頓大餐的預算落在2578元，同樣以「全體受僱就業者」906.2萬人推估，預計上班族大約可創造164.9億元的聖誕大餐商機。

此外，隨著跨年夜將至，6成8的上班族有慶祝計畫，包括「看煙火」、「外出聚餐」、「在家吃大餐」、「參加戶外跨年晚會」、「安排國內旅遊」；而在花費上，平均慶祝跨年的預算為4708元，若以全體受僱就業者906.2萬人估計，「跨年商機」大約有290.5億元。

整體來看，吃聖誕大餐、買禮物，加上慶祝跨年，合計「總商機」將上看674億元。yes123求職網發言人楊宗斌表示，上班族的年終消費一波又一波，保持不冷卻狀態，持續帶動內需商機，搭配4天連假效應，從2018年歲末旺到2019年的開始，更有助於台灣經濟成長率，連續2年成功「保二」。