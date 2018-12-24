【蘇啟誠輕生】李艷秋／謝長廷，太醜陋了

▲駐日代表謝長廷。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

（編按：駐日大阪辦事處長蘇啟誠日前輕生，外界將矛頭指向駐日代表謝長廷，謝長廷24日一早在 臉書 呼籲大眾不要隨雞起舞，更再度強調，是他鍥而不捨追出假新聞散播者的身分。）

●李艷秋／資深媒體人。

大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，外交部及駐日代表謝長廷始終主導風向，定調蘇處長是被假新聞害死的。不過案情出現大翻轉，蘇處長遺孀在蘇處長過世近百日時打破沉默，證明蘇處長因為假新聞而輕生，才是假新聞。

一直沈默的家屬，為何選在此時吐露實情？看看最近發生的事：關西機場假新聞事件，南投地院15日裁定，不罰貼文的大學生。

謝長廷18日在臉書發文說，造謠的大學生已坦承關西颱風當天，並沒有打電話到大阪辦事處，「真相大白，一切都是造假，蘇處長遺書也說，遭受外界批評甚為痛苦。」謝長廷在司法程序結束之後，給整件事下了結論：蘇處長因為假新聞引來外界批評，感到痛苦而輕生。

但是在悲劇發生後，一直沒有任何聲音的的家屬，隨即在20日接受訪問並發出聲明，聲明開頭就直指「地院對關西颱風假新聞做出判決後，『部份政治人物』恣意誤導模糊事實真相，損及蘇處長名譽」、「遺書只有家屬看過，沒有言及假新聞造成的壓力，而是在開會前一天，表明不想受到羞辱，以死明志」、「家屬保留手機通聯及手寫遺書，外界諸多說法是刻意誤導視聽，且有卸責之嫌。」遺孀在訪問中還說，「有訊息要調他回來，這對職業外交官是莫大羞辱，是無法承受之重」、「不願職業外交官生涯，最後受他人強加污點。」家屬出聲，就是為了重重打臉謝長廷。

別再帶風向了，謝長廷必須回答：

第一，你沒有看過遺書，如何知道「蘇處長遺書說遭外界批評很痛苦」？

第二，既然遺書只有家屬看過，其中又未提假新聞一事，你為何能如此肯定蘇處長為假新聞而死？還以此說法定調？

第三，遺書說在開會前一天，表明不想受到羞辱，以死明志。你和外交部在事件中，給了蘇處長什麼樣的羞辱？

謝長廷和外交部把蘇處長為名譽以死明志的悲壯，形塑成因抗壓性低而逃避的弱者，為自己卸責之外，還時時流露悲痛及為第一線外交人員討公道的虛偽嘴臉，逼得家屬必須站出來，為他們的摯愛爭個公道是非，不願讓蘇處長帶著污點，白白犧牲。

現在才真相大白，是「謝」責，不容「卸」責。

一名外交官之死，不能只有謊言，沒有真相，敬告謝長廷和外交部，別再胡說八道、混淆視聽，蘇處長正在背後看著你們，家屬手上的證物隨時可公布，大家都在看，你們這些人可以噁心到什麼程度？可以醜陋到什麼地步？

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