退位前最後生日！歡慶明仁天皇85大壽　8.2萬人擠爆皇居

▲明仁天皇與其他皇室成員在宮殿陽台上接受民眾祝福。（圖／路透社，下同）

記者王佩翊／編譯

日本明仁天皇23日迎來85大壽，當天他也在美智子皇后、德仁皇太子夫婦、文仁親王夫婦、真子公主以及佳子公主的陪同下，一起在皇居接受民眾的祝賀。由於今年是平成年間、也就是明仁在位時期的最後一次生日，足足吸引了8萬2850人前往現場，只為了一睹皇室成員風采。

根據《日本放送協會》報導，雖然23日當天天氣寒冷，且降下微微細雨，仍有許多民眾提早到皇居門口排隊入場。據悉，光是在開放入場前，就有1萬多人在場外排隊，由於前來祝賀的民眾越來越多，宮內廳也提早在預定時間的10分前開放入場，以消化人潮。

明仁在其他皇室成員的陪伴下站上宮殿陽台，接受民眾的祝賀，並向前來祝壽的民眾揮手致意。明仁表示，「我很難過今年日本各地發生了多起災難，許多人因此失去家人與親友，或是生活受到影響，一想到直到現在還有為此而過著不便的生活的人民，我深感憂慮。」

宮內廳指出，上午共舉行了三場的祝賀活動，但是直到第三場結束時，仍有近萬名民眾無法進入皇居，因此緊急先讓民眾登記順序，並在下午才重新開放入場。而宮內廳隨後也公布數據，光是23日一天就有超過8萬2850人入場祝賀，成為史上最多的一次。

宮內廳事前也預料到天皇退位前的最後一次生日可能會吸引眾多民眾前來祝賀，為了消化大量人潮，特地提供了許多新的服務，例如為了站在兩側視線不良區的民眾，並特別在陽台旁增設了兩台巨大螢幕轉播，此外也提供手語翻譯、輪椅與嬰兒車的保障座位。