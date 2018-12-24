女王交換聖誕禮物規定3點　哈利竟送「生活不就是婊子」浴帽

▲哈利王子（圖左）有著調皮個性。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

聖誕節即將來到，每個家庭都有各自的傳統，英國王室當然也不例外。據了解，伊莉莎白二世女王曾提出3點交換禮物的規則，包括只有菲利浦親王允許下才能打開包裝，禮物最好是能讓人發笑，且越便宜越好；哈利王子就送過女王一個浴帽，上面寫著「生活不就是婊子」（ain't life a bitch）。

《倫敦標準晚報》報導，與哈利王子結婚的梅根（Meghan Markle），以及尤金妮公主的老公布魯克斯班克（Jack Brooksbank）今年都將參加王室的聖誕活動，慶祝地點位於桑德令罕府，這裡由王室家庭所私人持有。

到了平安夜，王室成員會先擺出各自的禮物，活動由菲利浦親王主持，禮品必須符合便宜與有趣的特點。據悉，梅根曾送給女王會唱歌的倉鼠玩具；安妮長公主則送威爾斯親王白色的皮革馬桶坐墊。哈利王子的禮物也很有巧思，浴帽可見「生活不就是婊子」字樣，很符合他幽默的個性。

▲英國女王伊莉莎白二世相當看重聖誕節。（圖／達志影像／美聯社）



黛安娜王妃還踩過地雷，她當時並不清楚交換禮物的規則，便於1981年贈送昂貴的喀什米爾毛衣。所幸她隔年終於抓到要訣，送出一個豹紋浴墊。

曾擔任女王主廚的麥格克雷迪（Darren McGrady）透露，王室成員用完早餐後，上午11時會走路去教堂，隨後一群人享用聖誕午餐，包括龍蝦沙拉、烤火雞、布丁等佳餚。

對於王室成員來說，聖誕樹也是重要傳統。白金漢宮會有好幾棵豪華的聖誕樹，桑德令罕府的氛圍則比較輕鬆，女王喜歡在平安夜擺出兒童也能裝飾的樹。

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