　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

巨型招牌突然倒下　「女兒還在車上」猛父驚險救出3歲女

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

巨型招牌突然倒下　「女兒還在車上」猛父驚險抱出3歲女。（圖／翻攝自推特／Stringer News）

▲千鈞一髮之際，幸好男子及時救出女兒。（圖／翻攝自推特／Stringer News

國際中心／綜合報導

美國一名父親日前帶快滿3歲的女兒去商場購物，正準備要從車內離開時，突然看到一巨型招牌正要倒下，幸好他及時把女兒從車內拉出來，並緊緊抱在懷裡。警方接獲報案後，十分擔心電線外露的廣告板可能會害人觸電，幸好是沒有通電的。

住在紐約州帕喬格(Patchogue)的34歲男子普蘭(Brian Pullan)，22日帶女兒蕾拉(Layla)到位於塞維爾(Sayville)一商場採購聖誕用品時，他在停車場剛停好他的皮卡車(Pickup Truck)，正要去抱女兒時，突然聽到一個怪聲，「我一抬頭，看到那個招牌要倒下來了！」

普蘭情急之下只能趕緊把女兒抱在懷裡，用自己的身體去保護對方，幸好招牌倒下後是壓在他們的皮卡車以及隔壁車的車頂上，2人幸運沒有被壓傷。當局很快派出15名警察和消防人員到場救援，商場的聖誕老公公也來幫忙安撫受驚的蕾拉，不過比起聖誕老人，蕾拉似乎更加崇拜自己的老爸。普蘭驕傲表示，「我女兒說我是拯救她的超級英雄。」
 

ET快訊
他買自強號靠窗　阿桑占位看宮廷劇斜眼嗆：愛計較餒
最狂「16台結婚禮車」一字排開！網驚：這比超跑還難找
淡海輕軌通車5小時就「訊號異常」！已停駛逾半小時

關鍵字：招牌,救女,Brian Pullan,紐約州,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「剛拿到駕照」三寶女開車失速撞門　保全慘被撞飛腦死

中國留學生偷下「無色無味」劇毒　黑人室友遇害傻眼：以為我們很要好

11歲女童罹致命腦癌　醫生放棄手術腫瘤離奇「3個月消失」

趁老公外出「濕身照」色誘14歲男學生　火辣女師被判3年牢

制止色男猥褻女乘客　司機遭暴打不回手「血從臉流到肩膀」

獸母逼15歲女兒下海賣淫　「1天5人」1年半超過1000次

性感女模再度放送裸體　梵蒂岡「裸坐聖經」來不及穿褲就被抓

出動軍事科技阻「無人機之亂」　英警方懸賞195萬抓人

貧窮女童每天挑出免費早餐棉花糖　包成聖誕禮物感謝小學老師

晚了6天　二戰99歲華裔老兵「來不及獲頒國家金章」

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

警專生夢魘變貪食蛇真人版！ 升旗典禮集合...網：好療癒

《小幸運》+《愛情的模樣》超賺　五月天合體田馥甄「要公投」！

《Despacito》小提琴版還能這樣演奏！　Henry改編再加《不可能的任務》主題曲

林俊傑見19歲女參賽者　衝動忍不住：我想認識妳

出動軍事科技阻「無人機之亂」　英警方懸賞195萬抓人

貧窮女童每天挑出免費早餐棉花糖　包成聖誕禮物感謝小學老師

晚了6天　二戰99歲華裔老兵「來不及獲頒國家金章」

30年研究計畫中斷！日退出國際捕鯨會　南極海捕鯨資格將被取消

割喉血照PO死者母臉書！北歐2女遭「斬首曝屍」摩洛哥深山　13嫌被捕

女王交換聖誕禮物規定3點　哈利竟送「生活不就是婊子」浴帽

火山還在噴發！印尼警告「可能有二次海嘯」　陸媒：5台灣人失蹤

BBC介紹延禧攻略！　「全世界被Google最多的秀」女主角又狠又聰明

巨型招牌突然倒下　「女兒還在車上」猛父驚險救出3歲女

不爽美國突撤兵　馬克宏狠酸川普：盟友應該要非常可靠

彰化縣立委補選　王惠美陣前大將蔡明忠宣示參選

前石門鄉長變有機傻瓜　鄭庚和快樂經營「大傻瓜農園」

影／少婦推娃娃車變身「購物車」　在孩子面前大膽偷保險套

韓國瑜就職夜宿果菜市場要封街　熱情韓粉讓攤商警方頭大

耶誕節前夕日圓又變貴！新台幣5萬元就少換1827元　網友嘆：改去北海岸好了！

尿路結石「痛到差點出車禍」！懶喝水又愛憋尿...3族群當心

屏東人嫁北部被酸「很黑、沒水準」　南部正妹們自拍力挺

屏東萬丹泥火山爆發　滾燙泥漿挾火焰...路損玉米田毀　

降低醫護壓力！　元旦起新長照機構應設置119火災通報裝置

獨／「韓流攤販」報到　業者資料不全遭擋怒嗆：現在要輸贏嗎？

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

國際熱門新聞

1米海嘯死傷千人　他曝2原因釀..

逃票哥躲火車頂　過橋後直接斷頭

64年零違規！日天皇退位後「不..

印尼海嘯突襲舞台　樂團下秒「全..

不斷更新／印尼海嘯死傷破千

日第6起豬瘟案例　愛知縣野豬感..

AV女優幫富二代生子　卻被鈍器..

帶「女兒」去火化　4天後她竟回..

混血女模正翻　網：人間尤物

聖誕禮物收到手環　她孩子血狂流

二手奧迪被殺價　賣家霸氣復仇

慶年終遇海嘯　印尼電力公司35..

川普要國防部長馬提１／１就走人

印尼海嘯襲擊樂團　主唱請求祈禱

更多熱門

相關新聞

馬克宏再酸川普：盟友要非常可靠

美國總統川普上週突然宣布，伊斯蘭國已被擊潰，將撤回在敘利亞約2000名的駐軍，此舉讓中東國家盟友相當錯愕。法國總統馬克宏23日表示，對於美國自敘利亞撤軍的決定感到相當遺憾，並狠酸川普，「盟友應該要非常可靠。」此舉讓美、法兩國元首的外交爭端再添一筆。

政府關閉仍追耶誕老人送禮進度

川普要國防部長馬提１／１就走人

一籠12隻奶貓棄雪地　全身濕透狂抖

老爸傳照片「養牠」帶回家當聖誕禮物

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

北部5縣市豪大雨特報！跨年連假全台有雨

胡歌深夜被爆領證結婚！

狗護主遭近距爆頭　倒地後還搖尾

蔡康永罕見動怒！犯錯同事躲著哭

1個月瘦5kg！花椰菜飯減肥專家激推

小三女裝咳想蹺課　醫生爸說11字抓去上學

快訊／三重超商店員遭砍　凶手狂追200m

到府教做湯圓！他順手24道菜網全跪

昆凌炫2.5萬元「少女老爹鞋」

嚴立婷躺床　長直嫩腿太犯規！

楊小黎曬舊照驚見「港台16男神」

12星座「離婚排行榜」大公開

約3友變一人旅行　桃園妹：一次就怕了

她分析「渣男才有5大特徵」網友哭

屏東媳婦玩火　燒死隔壁房公公

更多

最夯影音

更多

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面