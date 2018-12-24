巨型招牌突然倒下　「女兒還在車上」猛父驚險救出3歲女

▲千鈞一髮之際，幸好男子及時救出女兒。（圖／翻攝自推特／Stringer News）

國際中心／綜合報導

美國一名父親日前帶快滿3歲的女兒去商場購物，正準備要從車內離開時，突然看到一巨型招牌正要倒下，幸好他及時把女兒從車內拉出來，並緊緊抱在懷裡。警方接獲報案後，十分擔心電線外露的廣告板可能會害人觸電，幸好是沒有通電的。

住在紐約州帕喬格(Patchogue)的34歲男子普蘭(Brian Pullan)，22日帶女兒蕾拉(Layla)到位於塞維爾(Sayville)一商場採購聖誕用品時，他在停車場剛停好他的皮卡車(Pickup Truck)，正要去抱女兒時，突然聽到一個怪聲，「我一抬頭，看到那個招牌要倒下來了！」

普蘭情急之下只能趕緊把女兒抱在懷裡，用自己的身體去保護對方，幸好招牌倒下後是壓在他們的皮卡車以及隔壁車的車頂上，2人幸運沒有被壓傷。當局很快派出15名警察和消防人員到場救援，商場的聖誕老公公也來幫忙安撫受驚的蕾拉，不過比起聖誕老人，蕾拉似乎更加崇拜自己的老爸。普蘭驕傲表示，「我女兒說我是拯救她的超級英雄。」

