重病期間提千萬現金繳醫療費　被追補百萬元遺產稅

▲重病期間提領現金若無法舉證，小心被課遺產稅。（圖／翻攝自pixabay）

記者吳靜君／台北報導

民眾注意了，如果被繼承人再重病期間，要提領現金繳交醫療費的話，記得留存單據或證明。財政部北區國稅局表示，被繼承人死亡前因重病無法處理事務期間舉債、出售財產或提領存款，其繼承人對該項借款、價金或存款不能證明其用途的話，該項借款、價金或存款應列入遺產課稅。

北區國稅局舉例，被繼承人甲君因病急診住院隨即進入昏迷的狀態，昏迷10多日即死亡，其死亡前昏迷期間密集提領現金達1000多萬元，繼承人乙君主張是支付甲君的醫療費用即看護費用，並且主張甲君死亡後申報遺產稅歷時將近6個月，也為保存相關的醫療費用即支付看護費用相關證明資料。

經國稅局查，甲死亡前兩年，只有急診的就醫紀錄，即住院的相關費用也僅60多萬元，另依據醫院診療證明書所載，甲君住院後不久即注入加護病房，沒有聘僱相關的就醫紀錄。因此稅局最後同意，遺產稅中可以扣除住院醫療費用60萬元，但是所領的1,000萬元必須計入遺產總額當中，補徵課稅大約是100多萬元。

國稅局說，依醫院診療說明書顯示，被繼承人已經處於重病無處理事務的狀態，被繼承人無法自行提領存款，而是由繼承人帶領現金，當能提出該現金用途的證明，若繼承人無法舉證現金的流向及用途，就必須要計入遺產之中課稅。因此稅局提醒民眾如果有提領現金是支付醫療費用，應保留相關的單據，以資證明提領存款的資金流向，確保自身權益。