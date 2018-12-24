川普想開除鮑威爾？聯準會超然獨立　美總統又能奈何

▲川普近日私下多次談到要解雇聯準會主席鮑威爾。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

美國總統川普對他親自提名的聯準會（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）持續升息感到不滿，外傳他已在私下場合揚言要開除鮑威爾，不過究竟川普有沒有這個職權能拔掉鮑威爾，各界主要持否定立場，主因是聯準會具有相當的獨立性，應不受行政權影響。

聯準會不受美國政治影響，其官員的任期長達14年，內部理事由總統任命，其中也包括聯準會主席，不過據美國聯邦準備法的規範，總統須「依據理由」才能開除聯準會理事，法院通常會將這項條款，解讀為總統必須證明聯準會理事「效率不彰、怠忽職務或瀆職」。美國總統可以提名聯準會主席，但此提名必須經聯邦參議院批准，因此事實上總統可以做的事並不多。

川普今年來曾多次出言批評聯準會利率決策，在接受華郵採訪時，川普更直言「對自己選擇鮑威爾這個決定一點也不高興」，近日更私下多次透露想要開除鮑威爾。為此，彭博整理出這些「CAN」以及「CAN’T」，告訴你美國總統究竟可以對聯準會主席做些什麼？

「可以」任命、開除

據聯邦準備法，聯準會聯準會理事得「因故由總統予以免職」，而聯準會主席也同樣是聯準會的一名理事。不過該法案並未具體說明總統可以以怎樣的理由開除聯準會主席，或聯準會主席是否有受到該法條約束。

雖然川普可能可以取消提名鮑威爾，但聯邦公開市場委員會（FOMC）得以對自己的領導人進行投票，因此，只要鮑威爾仍擔任理事一職，他就有可能可以繼續在同事們的陪同下繼續坐穩聯準會主席一職。

「不可以」確保鴿派

當聯準會主席任期結束，總統得以提名其他主席人選，就像當初川普提名鮑威爾一樣。不過有趣的是，普上任後任命的理事包括夸利斯、克拉瑞達、鮑曼、梁納莉（尚待參院同意）以及葛佛蘭（任命案觸礁），沒有一位是完全的鵨派。

「可以」繼續抱怨

事實上，川普並不是歷史上第一位對升息有意見的總統，但是歷任總統在試圖影響利率決策上的效益都不大。前美國總統詹森曾在1965年召見當年的主席馬丁，當面質疑他升息的決定，但馬丁不為所動。沃爾克也曾在1984年曾蒙雷根總統要求，勿在大選前升息。葛林斯班1991-92年的降息周期期間，白宮曾私下也公開呼籲Fed繼續降息，不過Fed反而放慢降息步調。

「不可以」直接影響聯準會利率決策

川普曾表示他對升息「並不感到興奮」，但儘管如此，總統仍無法直接影響聯準會利率決策。美國總統可以否決立法院法案，但無法否決升息決定，川普對Fed政策沒有簽署同意或拒簽的權力，已開發國家央行均享有這樣的自主權。