銀行剉咧等！信用卡違約金、利息超收　金管會下令專案金檢

記者戴瑞瑤／台北報導

銀行今年(2018)接連發生信用卡違約金、利息超收事件，立委要求對全國37家銀行做全面清查，金管會主委顧立雄今天(24日)表示，會在2019年6月前對全體銀行，針對信用卡超收狀況進行專案金檢。

檢查局日前在金檢時，發現有銀行超收信用卡違約金，依照金管會規定，沒有繳到「最低應繳金額」或繳不足額，才能收違約金，且「違約金不得連續收超過3期」，但卻發現銀行在執行上沒有依照上述規定，甚至有收到第4期之後的情況。

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今天立法院財委會上，立委曾銘宗質問，多少家銀行超收違約金？到底銀行超收金額有多少？顧立雄回應，總金額不到1000萬元，但因為沒有去對全體銀行做清查，所以無法確定多少家銀行有類似狀況。

曾銘宗舉例，之前花旗銀行在美國、台灣，都曾發生信用卡利息超收狀況，花旗銀行台灣區，今年(2018)2月1日就發生因為信用卡帳務系統邏輯判斷錯誤，導致30萬名客戶遭溢收信用卡循環利息及滯納金，總金額高達3100萬元。

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曾銘宗認為，就連花旗作為世界性銀行，有內稽內控、也有稽核人員，還是會發生一樣的事，其他銀行難道都沒有超收的情況？要求金管會在半年內完成全面清查。

顧立雄回應，會就信用卡超收部分做專案金檢，針對全體37家銀行全面清查，希望在6月底前完成全面清查。檢查局也表示，會列入明年度專案查核項目。

立委徐永明也要求銀行應該把超收的全數還給客戶，「銀行一年獲利3000億，不希望是用這種方式賺的！」