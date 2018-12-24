太陽能費率遭砍逾一成　業者下午開記者會集結抗議

▲太陽能發電（圖／CFP） 。



記者姚惠茹／台北報導

經濟部日前預告調降離岸風電、太陽光電費率逾一成，今天（24日）下午業者趕在明天（25日）聽證會登場前，集結太陽能協力廠商、地主北上召開記者會，強調若是大砍費率，將嚴重衝擊太陽能產業的發展。

經濟部日前公告108年度太陽光電躉購費率草案，其中地面型太陽能降到每度3.7728元，調降幅度為12.15％，水面型太陽光電則為每度4.1665元，降幅為11.16％，並且取消階梯式費率機制採單一費率，消息公布後，市場普遍看壞太陽能產業發展，甚至已經有好幾個案子取消或暫停。

太陽能光電發電系統商業同業公會理事長郭軒甫表示，調降躉購費率是錯誤政策，將衝擊太陽能產業，本月旺季變淡季就是最好的例子，今天就有幾位來自屏東的地主代表，北上要求政府應繼續支持太陽光電。

能源局副局長李君禮則說，再生能源躉購費率預告期為六十天，明年1月29日之前，業者都可以提出相關意見或資料，預計明年春節前後將公告最終確認費率，不過強調躉購費率審議委員會是依據成本加上合理利潤估算，通常都是以5.2%到5.6%的報酬率規劃，會隨著每年銀行利率調整，若是業者對於經濟部成本估算有意見，應在明年1月29日前提出，躉購費率審議委員會都會評估採納。

由於太陽光電躉購費率簽約時機採「完工制」，也就是完工後才能與台電簽署購售電合約，現在有有廠商指出，原本各家都在拚年底這波旺季潮，期望有好的費率，這樣一調降，馬上影響民眾裝設的意願。