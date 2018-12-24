中油發動公投反董事長　政府說尊重呼籲雙方要溝通

▲中油將發動對董事長不信任公投，經濟部表示會持續協助溝通，勞動部則是尊重工會意見，不過說雙方要合作才能讓公司穩定發展。（圖／記者屠惠剛攝）

記者馮建棨／台北報導

中油工會將在下個月發動公投，提出對董事長戴謙的不信任，經濟部今天（24日）表示，會持續協助董事長跟工會持續溝通，看雙方之間是否有誤會或是不了解，相信董事長戴謙也會說會持續溝通。勞動部則說，尊重工會自主權，但仍盼雙方持續溝通創造雙贏。

中油工會發動公投，要在下個月會員大會中投票，要求中油董座戴謙下台，對此中油今天（22日）發出新聞稿回應，董事長戴謙就任一年多來，都是抱持全力以赴的心態，未來會秉持最大誠意，與工會及全體同仁溝通，為中油和諧共好而努力。

據了解，台灣中油董事長戴謙上任一年多，任內中油發生多起工安意外及95問題油隨口答應賠償，中油工會在10月底就到中油董事會抗議，說問題油賠償只由董事長戴謙一人決策，藐視董事會組成，相關決策過程草率，且退費相關賠償配套拖到實施前一天才決定，基層員工相當不滿。

勞動部則說，基於尊重與工會自主精神，且主管機關依法並無准駁與否的權責，工會也不用經過主管機關同意才能進行。

勞動部呼籲，勞資雙方若對公司經營方向與策略出現異意，公司(資方)應尊重工會有表達意見的權利，不過雙方仍應秉持誠意透過溝通化異求同，才能創造雙贏。

▼中油將發動對董事長不信任公投，經濟部表示會持續協助溝通，勞動部則是尊重工會意見，不過說雙方要合作才能讓公司穩定發展。（圖／記者馮建棨攝）