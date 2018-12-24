遭2同學性侵！13歲少女忍5個月終上吊亡　兇手爸：她沒管好自己身體

▲ 國中少女上吊身亡。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

國際中心／綜合報導

「有證據嗎？有證據就拿來啊！如果真的被性侵，也是因為她沒管好自己的身體！」南韓仁川一名13歲少女因遭到2名同齡好友性侵，5個月後在家中上吊身亡。新聞節目披露，2名犯案的男學生毫無悔意，其中1人的父親還表示，「就算性侵是真的，也是她（死者）自己的錯。」

根據仁川市延壽區警察署，少女的姑母7月20日晚間在延壽區一棟住宅內發現姪女的遺體。由於少女身上並沒有外傷，警方判斷她的確是自殺，但並未發現遺書。警方最初朝校園霸凌方向偵辦，直到死者家屬表示，少女曾在社群網站上暗示自己遭到2名男同學性侵，案情才逐漸明朗。

▲ 13歲少女被多年好友性侵。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

SBS節目《令人好奇的故事Y》10月引述姑母說法指出，少女幼年時便因為一場交通事故失去父母，從小和姊姊在姑母與奶奶的撫養之下長大，但個性依然樂觀開朗，2月卻在仁川一間店家的廁所裡遭到認識長達8年的朋友侵犯。

事發後，國小便認識少女的嫌犯不僅笑著向學長炫耀，「我姓侵她了喔！」還不斷以言語性騷擾、網路霸凌對少女施壓。當流言在他們的交友圈中逐漸擴散，龐大的痛苦最終讓少女選擇自殺。而嫌犯被捕後原先承認罪嫌，隨後又態度大變，主張是合意性交。

SBS電視台本月22日透過《想知道真相》報導最新案情，再度引起關注。少女19歲的親姐姐接受製作單位訪問時透露，她主動聯絡其中一名嫌犯，對方卻回應，「你們讓我很痛苦，我要對妳還有那些罵我的人提告」；還主張遭到誹謗，當然也不曾對自己的罪行道歉。少女姐姐提到，嫌犯的父親還在電話中對她大罵髒話，「妳有證據嗎？有證據就拿來啊！就算真的被性侵，那也是妳妹妹沒管好自己的身體吧。」

▲ 妹妹死亡後，她的姐姐也曾嘗試自殺。（圖／取自pakutaso）

嫌犯父親受訪時則表示，兒子「因為死者非常痛苦」。他表示，「事情透過社群網站曝光以後，兒子被身邊的所有人當成殺人犯，心理狀況不太好。」針對兒子的性侵罪嫌，他也強烈否認，「抓住對方的手、脫掉衣服這些性騷擾行為是強迫的沒錯，但她（死者）後來就同意發生關係了啊！」

記者向這名父親問道，「若您是受害女學生的家長，會怎麼看待這個狀況呢？」他則回應，少女家屬斷定受到性侵一事就是她的直接死因，顯然太過草率，「如果是我，就會先找出她直接的死因。」他也要求媒體使用「性騷擾」一辭，而非「性侵害」。

少女姐姐對此指控，「為人父母怎麼能夠這樣？如果（死者）是他的小孩，他就不會是這個態度了。」節目最後則指出，少女身亡後，她的姐姐也曾試圖自殺；2名嫌犯則完全不曾表示歉意，目前正等待接受家庭法院少年部的審理，但他們都未滿14歲，受到少年事件處理法保障，即使確認犯罪事實，也不會被立案，不須負刑事責任，只會受到保護管束或勞動服務等保護處分。

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