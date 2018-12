「聽老婆的話」他才挖舊彩券來兌　一看驚呆...居然中了29億！

▲男子拖了6個禮拜才兌獎,沒想到自己就是遲遲沒現身的樂透得主。(圖/示意圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

英國林肯郡51歲男子克拉克(Andrew Clark)每次買完彩券後,都習慣隨手丟在車裡,累積了6個禮拜遲遲沒有兌獎,幸好他的妻子費爾赫斯特(Trisha Fairhurst)一直提醒他這件事情,才沒有錯過高達7600萬英鎊(約新台幣29.5億元)的大獎,最後提早退休成為億萬富翁。

擔任建築工人的克拉克長期有購買彩券的習慣,但買了以後卻總是丟在汽車前座的遮陽板裡,領獎時,他笑稱自己差點成為「錯失7600萬英鎊的男人」,很慶幸自己這次有乖乖聽老婆的話,「我妻子一直叫我要檢查彩券,而她的姪女路易斯(Louise)看到新聞,說歐洲百萬(EuroMillions)樂透的得主一直沒有現身,便也加入勸說的行列,叫我一定要檢查。」

克拉克表示,自己長期積在前座遮陽板裡的彩券,多達50張,因為覺得妻子一直嘮叨很煩,他實在受不了了,才終於一一檢查,結果的確有中了一些小錢,「本來我想晚點再來弄歐洲百萬彩券,但是她們2個人一直叫我現在看,結果居然真得中了!」

拿到獎金後,克拉克買了一棟新房、2輛昂貴名車,並願意與20多名家人一起分享這筆錢,其中包含有特殊醫療需求的14歲姪女,「她將會終身受益,會給予她所需要的任何照顧,我覺得得獎最大的好處,就是我有可能去幫助所有的家人,這就像是一個神奇的聖誕故事。」

Andrew Clark nearly missed out on £76 million after he drove around for six weeks unaware a winning lottery ticket was tucked into the visor of his van https://t.co/8w4Hf2lAu3 pic.twitter.com/qDmHdEswd9