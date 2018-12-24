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還在買綠色聖誕樹？今年要「這個色」才可以　IG超過萬人標記

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▲▼聖誕樹,聖誕裝飾,聖誕節。（圖／達志／示意圖）

▲許多人會在聖誕節買耶誕樹回家佈置。（圖／達志／示意圖）

財經中心／綜合報導

聖誕節就要來臨了，比起台灣，國外有許多地方每到12月，聖誕氣息就相當濃厚，許多家庭都會在家中購置聖誕樹因應佳節，但是今年卻出現相當特別的現象，以往普遍的綠色聖誕樹在今年被許多人淘汰了，大家瘋的是「黑色聖誕樹」！

綜合媒體報導，Treetopia最近的一項研究發現，在傳統綠色聖誕樹經歷好幾個世代後，今年黑色聖誕樹逐漸崛起，受到許多人的喜愛。

美國家居電商Wayfair證實，今年網路搜尋中，黑色耶誕樹網的搜尋量比去年增加70%，另一個主要製造各種色彩繽紛聖誕樹的網站Treetopia表示，黑色聖誕樹是今年最暢銷的顏色之一，銷量比去年成長了165。

▲▼#blackchristmastree這個標籤在Instagram被使用超過1萬次。（圖／翻攝自Instagram）

▲「#blackchristmastree」這個標籤在Instagram被使用超過1萬次。（圖／翻攝自Instagram

在社交分享平台Instagram上面，「#blackchristmastree」（#黑色耶誕樹）這個hastag被使用了超過10000次，而圖片分享平台上，黑色聖誕樹這個標籤也被用了12000次。

一名居住在佛羅里達州的女士Misti McDermott，在這個聖誕節購買了人生第一棵黑色聖誕樹，McDermott說，「我覺得嘗試新的轉換讓我們對於聖誕節更加興奮了。」

Wayfair的發言人Julie Cassetina認為，黑色聖誕樹更加吸引人們的注意，也比傳統聖誕樹多了更多的創造力，「黑色聖誕樹不僅僅獨特，還有它們自己的神祕感，你可以添加燈串或是用淺色裝飾品點綴聖誕樹，它們與黑色相當搭配，你也可以僅用精緻的白色燈串，會讓它有一種荒野的感覺。」

黑色聖誕樹在今年創造一股新的流行，目前是受顧客喜愛的第四名聖誕樹顏色，其餘排前三的則是經典的綠色、純白色以及銀色聖誕樹。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：黑色聖誕樹,聖誕節,聖誕樹,blackchristmastree

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