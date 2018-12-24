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《明鏡》王牌記者假新聞案再爆　寫文騙「救難民孩童」海撈募捐善款

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▲德國雜誌《明鏡》周刊（Der Spiegel）記者雷洛希爾斯（Claas Relotius）得CNN年度記者大獎。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國雜誌《明鏡》周刊（Der Spiegel）記者雷洛希爾斯（Claas Relotius）得CNN年度記者大獎，不料日前卻爆出寫了至少14篇假新聞。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳妙津／綜合報導

德國《明鏡》週刊王牌記者雷洛希爾斯（Claas Relotius）近日被爆出醜聞，捏造至少14篇報導，最新進展更傳出，他涉嫌假借為敘利亞難民兒童募捐，詐取讀者善款。《明鏡》則表示，尚不清楚雷洛希爾斯侵占了多少善款，目前已正在蒐集相關證據提交給檢方。

《明鏡》（Der Spiegel）以深度時事報導聞名於世，33歲的雷洛希爾斯為《明鏡》撰稿7年，刊登60多篇文章，去年被雇用為主筆、全職記者，多次獲獎如CNN年度記者大獎、歐洲新聞獎等，本月他還以一篇關於敘利亞男孩的故事，得到「德國年度最佳記者大獎」（Deutscher Reporterpreis）肯定，堪稱是王牌記者，但近日他卻被爆出，其中至少14篇報導有捏造劇情、穿插「幻想人物」等虛假成分。

▲德國雜誌《明鏡》周刊（Der Spiegel）。（圖／路透社）

▲德國雜誌《明鏡》周刊（Der Spiegel）是德國知名平面媒體。（圖／路透社）

這件事之所以曝光，是因與雷洛希爾斯共事的記者莫雷諾（Juan Moreno）起了懷疑，調查後發現報導細節和現實確有落差，不過當時周遭同事都不相信莫雷諾，甚至一度懷疑他忌妒雷洛希爾斯才會如此，直到《明鏡》高層得到資料後與雷洛希爾斯對質。一開始時，雷洛希爾斯否認指控，但調查後的證據越來越多，眼看紙包不住火，他才承認至少有14篇文章涉及偽造，並坦承是因「不想失敗的壓力」而鑄下大錯。

▲德國雜誌《明鏡》周刊（Der Spiegel），雜誌堆。（圖／路透社）

▲德國雜誌《明鏡》周刊（Der Spiegel）。（圖／路透社）

雖然事發後，《明鏡》已開除雷洛希爾斯，不過卻接獲讀者投訴，指控雷洛希爾斯曾假藉募捐名義詐騙讀者，藉機中飽私囊。過去雷洛希爾斯在2016年7月，曾撰寫過一對逃難到土耳其的敘利亞兄妹，並發起一項活動，提供讀者電子郵箱和帳號，請讀者捐款幫助，但實際上這筆錢卻流進他的個人帳戶中，後續他甚至還在其他文章裡假造自己如何努力幫忙，包括他花費了數月時間將孩子們帶回德國，讓善心人家收養等。當時一同採訪的土耳其攝影記者則表示，這對兄妹的故事是虛構的，「妹妹」甚至根本不存在。

《明鏡》在最新聲明中表示，目前尚不清楚雷洛希爾斯究竟侵占多少善款，目前正積極搜尋證據，以便提供給檢方做後續調查，並道歉稱該騙局是「編輯團隊最糟糕的事」，未來將「盡一切努力挽回聲譽」。而關於此事，雷洛希爾斯尚未做出回應。

▼德國雜誌《明鏡》周刊（Der Spiegel）記者雷洛希爾斯（Claas Relotius）。（圖／翻攝自European Press Prize官網）

▲德國雜誌《明鏡》周刊（Der Spiegel）記者雷洛希爾斯（Claas Relotius）。（圖／翻攝自European Press Prize官網）

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關鍵字：Claas Relotius,明鏡,德國,假新聞,詐騙

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