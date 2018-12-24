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每月1次！5歲女兒遭鬼父性侵到12歲　母竟安慰她「只是遊戲」

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▲ 少女連續7年遭鬼父性侵，母親還一直告訴她「這只是普通的遊戲」。（圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

澳洲墨爾本（Melbourne）日前發生一起駭人聽聞的性侵案，一名17歲少女向法院表示，自己從5歲開始，一直到12歲這長達7年的時間，每個月都會「例行」遭到父親性侵一次。更誇張的是，在一旁全程觀看的母親不但不會出面制止，反而總是在她耳邊輕聲說到「這只是一個普通的遊戲」。

根據《每日郵報》報導，少女在出庭時透露，每個月都有一天，父親會叫她躺在床上，任由他侵犯，這時，母親往往會以「這是個普通遊戲」安慰她。除此之外，父母甚至還經常在她面前發性行為，讓她一直以為這樣的「遊戲」是每個家庭都會進行的慣例活動。

直到長大後，她才意識到父母幾年來對她做的事、灌輸她的想法根本都是錯誤的，對此感到相當震驚。最後，在獲得了一些親友的支持下，她選擇勇敢站出來揭露父母的惡行。

「為了避免其他人犯下類似的罪刑，絕對會讓他們負起應有的懲罰」，負責審理此案的法官提到，「這對父母的行為令人難以置信，雖然女孩最後說到她會原諒自己的父母，但她永遠也不會忘記這些年來他們對自己做過了什麼。」

據了解，少女的父母原本都是來自同一個美洲國家的難民，其中父親因4項亂倫罪與4項猥褻罪被判刑入獄14年6個月，母親則因犯下一項亂倫罪與2項猥褻罪後被判入獄8年。 即便如此，少女的幾個兄弟姐妹卻仍然堅持會選擇繼續信任父母。

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