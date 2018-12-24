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正撞警方慈善趴　最衰女賊開溜秒被「一屋警察」圍捕

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▲ 凱亞娜和黛娜到商場偷竊，正好撞上警局辦活動 。（圖／翻攝自Facebook／Keego Harbor Police Department）

國際中心／綜合報導

這就很尷尬了，美國密西根州（Michigan）40歲女子凱亞娜（Keiana Wilson）與18歲女子黛娜 （Dana Johnson）日前闖入當地一間商場行竊，她們本以為能靠著互相掩護順利逃脫，卻沒想到當天因為舉行慈善活動，整間店正好「全是警察」。2名女賊才剛踏出店門，就這樣馬上被一群員警「團團包圍」。

根據《底特律自由新聞》（Detroit Free Press）報導，凱亞娜和黛娜在19日晚上7點30分左右走進位於布盧姆菲爾德鎮（Bloomfield Township）的一間商場，趁著店員不注意時，一口氣將架上總價值1900美元（約新台幣5.8萬元）的2只Apple手錶、2台iPad和一台任天堂（Nintendo）遊戲機全都掃入包中。

▲員警們當時正好在商場準備給貧困家庭孩童的聖誕禮物 。（圖／翻攝自Facebook／Keego Harbor Police Department）

正好當時商場在舉辦一項慈善活動，共有來自附近4個警局約15名員警參加，他們總共花費5000美元（約新台幣15.4萬元），一起為22名家境貧困的兒童與他們的家人挑選聖誕禮物。

當店員察覺商品不見後，立刻向這群員警求助，一群人也立刻緊急出動，順利在2名女賊剛踏出店門不久，還沒來得及抵達停車場前，就將她們團團包圍，逮捕歸案。

事後，當地Keego Harbour警局也在臉書上發文，並附上一張員警們開心站在購物車後的合照，文中提到，「在『與警察一起購物』慈善活動中，正好遇上2名女子在商場行竊，目前她們已經因為偷竊罪遭到逮捕，隨後分別支付20萬及25萬美元保釋」。

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關鍵字：偷竊,Keiana Wilson,Dana Johnson,密西根州,北美要聞

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